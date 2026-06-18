未來10年用電倍速成長 經部預估年均增幅達2.5%

經濟部昨（18）日公布2025年全國電力資源供需報告，由於AI大爆發，隨AI資料中心及半導體產業用電成長，寬估2026至2035年用電需求年均成長率約為2.5%，是過去十年平均成長率1.2%的二倍以上，也高於日本及南韓用電成長預估值。

近來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說「台灣需要更多的電」；工商界大老也呼籲經濟部要寬估未來用電成長，準備更多電力。經濟部昨日公布2025年全國電力資源供需報告，寬估未來十年用電平均成長率為2.5%。經濟部曾在2024年預測平均成長2.8%，今年是歷年預測中第二高。

未來十年全國用電量預測

經濟部指出，未來十年用電平均成長率為2.5%，也高於日本預測用電平均成長1.1%（2020年至2040年）、南韓平均成長2.1%（2026至2035年）。

經濟部去年預測未來十年平均用電需求成長1.7%，今年預測成長2.5%，上修成長速度。能源署長吳志偉表示，主要是新增投資半導體及AI資料中心等申請用電呈大幅成長；同時預測未來高溫天數增加，以今年6月上旬前日均溫26度天數達44天，已高於去年同期，民眾用電也會成長。

能源署官員指出，事實上半導體產業用電需求明顯大於AI資料中心（AIDC）。經濟部和台電已盤點晶圓製造、記憶體、及伺服器等廠商擴產用電申請計畫，因電子零組件業擴產最多延遲半年，因此可精準推估用電需求。

至於AIDC，官員指出，目前申請量並不算多，以2035年盤點出來AIDC用電申請約1.15GW（百萬瓩），仍有2GW至3GW量可供業者申請，因應AI大爆發。

吳志偉表示，去年因AI及新興科技，半導體等產業生產動能強勁，推升出口及用電。惟同期間部分傳產受地緣政治及中國大陸產能過剩影響降低產能，加上深度節能等狀況，去年用電量較2024年微幅降低8.4億度，降幅約 0.3%。