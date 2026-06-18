聽新聞
0:00 / 0:00

未來10年用電倍速成長 經部預估年均增幅達2.5%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部昨（18）日公布2025年全國電力資源供需報告。聯合報系資料照
經濟部昨（18）日公布2025年全國電力資源供需報告。聯合報系資料照

經濟部昨（18）日公布2025年全國電力資源供需報告，由於AI大爆發，隨AI資料中心及半導體產業用電成長，寬估2026至2035年用電需求年均成長率約為2.5%，是過去十年平均成長率1.2%的二倍以上，也高於日本及南韓用電成長預估值。

近來輝達NVIDIA）執行長黃仁勳說「台灣需要更多的電」；工商界大老也呼籲經濟部要寬估未來用電成長，準備更多電力。經濟部昨日公布2025年全國電力資源供需報告，寬估未來十年用電平均成長率為2.5%。經濟部曾在2024年預測平均成長2.8%，今年是歷年預測中第二高。

未來十年全國用電量預測
未來十年全國用電量預測

經濟部指出，未來十年用電平均成長率為2.5%，也高於日本預測用電平均成長1.1%（2020年至2040年）、南韓平均成長2.1%（2026至2035年）。

經濟部去年預測未來十年平均用電需求成長1.7%，今年預測成長2.5%，上修成長速度。能源署長吳志偉表示，主要是新增投資半導體及AI資料中心等申請用電呈大幅成長；同時預測未來高溫天數增加，以今年6月上旬前日均溫26度天數達44天，已高於去年同期，民眾用電也會成長。

能源署官員指出，事實上半導體產業用電需求明顯大於AI資料中心（AIDC）。經濟部和台電已盤點晶圓製造、記憶體、及伺服器等廠商擴產用電申請計畫，因電子零組件業擴產最多延遲半年，因此可精準推估用電需求。

至於AIDC，官員指出，目前申請量並不算多，以2035年盤點出來AIDC用電申請約1.15GW（百萬瓩），仍有2GW至3GW量可供業者申請，因應AI大爆發。

吳志偉表示，去年因AI及新興科技，半導體等產業生產動能強勁，推升出口及用電。惟同期間部分傳產受地緣政治及中國大陸產能過剩影響降低產能，加上深度節能等狀況，去年用電量較2024年微幅降低8.4億度，降幅約 0.3%。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

經濟部公布電力供需報告！ 推估未來10年用電大增 年均成長2.5%

核三核二機組是否列能源配比？ 經部：通過重啟審查立刻列入供電行列

今年經濟成長10%有機會 財經雙首長釋樂觀看法

AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

相關新聞

電力挑戰 未來10年 用電翻倍成長

經濟部昨天公布二○二五年全國電力資源供需報告，未來十年（二○二六至二○三五年）用電需求年均成長率約為百分之二點五，為過去十年平均成長率百分之一點二的兩倍。電力供給方面，規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ；此外，除了已承諾拆除的燃煤、燃油機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。

新聞分析／電力供需推估失準 產業怎有信心

經濟部推估未來十年用電需求，前年才上調用電推估需求，去年下修，今年則因「寬估」而上調，浮動如此快速，還與業界推估有落差，一份供與需都失真的報告，能否反映現實不無疑問。

華許起手式 Fed急轉鷹派

美國聯準會在新任主席華許首次主持的利率決策會議，雖決議維持利率不變，卻以政策偏向急轉為鷹派開啟「華許時代」。華許也暗示以抑制通膨為要務，大幅縮短決策聲明篇幅，宣布成立五個工作小組推動體制改革，堪稱「新官上任三把火」，政策立場比市場預期犀利，帶動美元指數走升。

利率不變 楊金龍坦言目前基調偏鷹

中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率連九凍；不過，會中有兩位理事主張目前是調升利率的好時機，總裁楊金龍也表示，對於通膨壓力要密切注意，面對記者詢問央行貨幣政策基調是否偏鷹？楊金龍回應，「是」。

新聞眼／台股正熱 央行只能點到為止

央行利率連九凍，會後卻罕見釋出偏鷹訊號：兩位理事主張升息，總裁楊金龍也承認「稍微偏鷹」。只是，央行這次的鷹派態度說得相當小心，既沒有暗示下一步就要升息，也沒有宣示將透過公開市場操作收緊資金。這種模糊，正是當前央行最真實的政策處境。

股市火熱 央行示警「四貸同堂」危機

中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率及房市選擇性信用管制措施均不調整。不過，台股交易熱絡帶動資金行情升溫，民眾借貸理財的「四貸同堂」風險，成為理監事關注焦點。總裁楊金龍表示，銀行應留意民眾信用擴張情形和風險控管，央行會密切注意相關發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。