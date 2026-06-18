工商協進會完成換屆改選 吳東亮連任理事長

工商協進會18 日舉行第27屆第1次會員大會及理監事聯席會議，順利完成換屆改選。吳東亮高票連任第 27屆理事長，監事會召集人則由蔡明忠連任。

工商協進會這次換屆改選，副理事長除了由台隆集團董事長黃教漳、長興集團董事長高國倫、王道銀行董事長駱怡君續任外，新聘晶華集團潘思亮擔任第4位副理事長。

新加入的理監事陣容，包括常務理事台積電董事長魏哲家、常務監事中信金副董事長吳一揆，以及七位加入理事會團隊的二代企業家：潤泰集團尹崇堯、台達電鄭平、國泰集團蔡宗翰、上銀集團卓文恆、巨大集團劉湧昌、華南金控林知延及英業達集團葉力誠。

工商協進會表示，本屆理監事團隊匯集產業界巨擘與創新人才，正式啟動「老幹新枝、永續傳承」的新里程碑。

吳東亮表示，十分欣見多位年輕企業家加入陣容，承襲父執輩的熱忱與使命。他強調，透過這場世代傳承，資深前輩長年耕耘的「老幹」經驗，將結合新世代帶來的「新枝」活力，成為推動會務的核心動力。

吳東亮特別感謝卸任資深理監事們過往的戮力貢獻，也期待新任團隊能承先啟後，讓走過七十餘載的工商協進會持續煥發光彩，引領台灣企業在變動中穩健前行。

吳東亮指出，面對 AI科技爆發、全球人口結構變遷及地緣政治動盪，企業經營環境已截然不同。作為政府與企業溝通的橋樑，工商協進會將持續秉持務實方針，協助會員企業在變動的國際局勢中穩健布局，共同開創台灣企業轉型的新紀元。

回顧過去，在政府與產業界並肩作戰下，台灣經濟成長表現亮眼，今年第1季GDP成長率達14.55%，躍升為全球第五大資本市場。

展望未來，吳理事長呼籲朝野攜手合作，加速推動國家發展相關預算，共同將台灣推向世界前20大的兆元經濟體，擘劃出共存、共榮、共好的願景藍圖。