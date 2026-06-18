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核三核二機組是否列能源配比？ 經部：通過重啟審查立刻列入供電行列

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

經濟部18日發布2025年全國電力供需報告指出，至於外界關切核電能源配比，經濟部能源署長吳志偉表示，目前進行自我安全檢查的是核三電廠的2部機組，年發電量150億度，何時可以上線仍不確定，因此未列入2035年新增供電機組。官員強調，只要核三獲核安會審查通過重啟，就會立刻列入2035年供電機組。

近來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說「台灣需要更多的電」；工商界大老也呼籲經濟部要寬估未來用電成長，準備更多電力。經濟部公布2025年全國電力資源供需報告，寬估未來十年用電平均成長率為2.5%。

在電力供給方面，經濟部表示，因應未來供電，新增機組除再生能源外，將再增建興達、台中、大林、通霄、協和及民營國光、麥寮等電廠燃氣機組，預估至2035年燃氣機組累計新增25,980MW（約2.6GW）。

核三廠、核二廠都有重啟規畫，但現只有核三廠向核安會提出再運轉計畫之審查，自主安全檢查也在進行中。但核三廠都未列入2035年前供電機組行列。

核三廠 黃仁勳 經濟部 輝達

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