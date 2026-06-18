我國競爭力衝上全球第4創新高 卓揆：台灣已站穩全球科技關鍵地位

瑞士洛桑管理學院（IMD）18日公布2026年世界競爭力排名，台灣在全球70個受評比經濟體中名列第4，僅次於新加坡、香港及瑞士，創下自1996年參與評比以來最佳成績，也是首度躋身全球前五名，並連續六年蟬聯人口超過2,000萬人的經濟體排名第一。

國發會主委葉俊顯表示，台灣競爭力提升並非來自單一產業或企業，而是民主治理、優質人才、創新研發及完整產業生態系共同累積形成的綜合優勢。

葉俊顯指出，從四大面向來看，此次排名創新高的重要原因，首先是「經濟表現」大幅進步，由去年的第10名躍升至第5名，成為整體排名由第6名上升至第4名的關鍵。其中，國內經濟由第4名升至第2名，國際貿易由第30名大幅躍升至第13名，就業則由第37名進步至第18名。

他表示，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及半導體等新興科技需求帶動，台灣出口與投資同步成長，就業市場持續改善。在商品出口成長率及人均GDP實質成長率等指標上，台灣均排名全球第2；經濟韌性排名全球第1，經常帳占GDP比率則居全球第2，顯示台灣面對外部衝擊仍具高度調適與穩定能力。

在「政府效能」方面，葉俊顯指出，財政情勢、租稅政策及制度架構均維持全球前10名水準，經商法規與社會架構排名也持續提升。其中，「政府由自由選舉產生」再次蟬聯全球第1，顯示台灣民主制度與治理品質獲得國際高度肯定。此外，資本市場效率、投資便利性及資金取得成本不影響經商等指標均排名全球前3名，反映企業界對台灣金融及投資環境的高度評價。

在「企業效能」方面，經營管理排名由全球第4名升至第2名，生產力與效率維持第4名，價值觀與態度則由第8名進步至第7名。葉俊顯表示，企業家精神、社會對企業家的信任度、企業對商機及威脅的反應速度，以及社會對全球化的正面態度等指標皆排名全球第1，顯示台灣具備高度社會信任、企業活力及國際化視野。

此外，企業反應速度與彈性，以及民眾對AI的信任度等指標也名列全球前3名，凸顯台灣企業對數位轉型與AI應用具備高度適應能力。

至於「基礎建設」方面，科學基礎建設排名全球第6，教育由第13名進步至第11名，技術基礎建設排名第10，醫療與環境則由第25名提升至第18名。研發總支出占GDP比率、企業研發支出占GDP比率及每千人研發人力等指標均排名全球第2，中高階技術占製造業附加價值比重則排名全球第3，顯示長期投入科技研發與人才培育已成為支撐國家競爭力的重要基礎。

不過，基礎建設排名維持第10名、財政情勢由第3名滑落至第7名，也引發關注。

行政院長卓榮泰表示，台灣資本市場市值已躍居全球重要地位，展現出台灣在全球科技產業鏈中的關鍵角色，成功將韌性轉化為競爭力並持續創造成長動能。但他認為，基礎建設排名未能進一步提升，相關部會仍須加倍努力，尤其六大區域產業生活圈及152項地方基礎建設計畫，若能在預算支持下加速推動並全面落實，未來可望進一步提升相關評比成績。

針對財政情勢排名下滑，卓榮泰指出，在國家經濟持續成長、資本市場表現亮眼的情況下，相關評比退步值得深入檢討，是否與財政資源配置、中央與地方分配結構及區域均衡發展有關，都有待進一步研究與改善。

卓榮泰強調，只要政府政策持續推動、預算獲得支持，並與產業界攜手合作，台灣不僅能持續提升國際競爭力，也有能力在各項國際評比中再創佳績。