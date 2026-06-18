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史上最佳！世界競爭力排名出爐 台灣拿下全球第4

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）18日公布「2026年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在70個受評比國家中排名第四名，創下自1997年納入評比以來最佳成績；國發會表示，這充分反映台灣在科技研發、產業競爭力、企業治理及人才素質等方面的長期優勢。

IMD世界競爭力評比涵蓋「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四大面向，為衡量各國整體經濟體質、治理能力、企業經營環境及長期發展條件的重要國際指標。四大指標中，我國今年「經濟表現」由第十名進步至第五名；「政府效能」由第八名進步至第六名；「企業效能」維持全球第四名；「基礎建設」維持全球第十名。整體而言，我國共有30項評比指標名列全球前三名。

國發會引述IMD說法指出，在地緣政治風險升高及經濟碎片化趨勢加劇下，各國競爭力已不再僅取決於成本、規模或創新能力，而更仰賴體制公信力、調適能力及韌性（institutional credibility, adaptability, and resilience）。台灣憑藉穩健的民主治理、完整的產業生態系、領先的科技創新實力及高度靈活的企業經營能力，在本次評比中持續展現亮眼成果。台灣在四大面向競爭力指標中均呈現顯著進步或維持穩健，進而帶動整體排名攀升。

國發會回應，IMD世界競爭力評比可視為各國整體發展條件的年度總體檢，台灣今年創下歷年最佳排名，不僅反映政府、企業與全民共同努力的成果，也彰顯我國在民主治理、經濟韌性及科技創新等方面的綜合優勢。

面對全球供應鏈重組、人工智慧快速發展及地緣政治變局，國發會表示，政府將持續推動五大信賴產業、AI新十大建設及13項戰略產業，深化半導體與人工智慧領域競爭優勢，推動產業數位與淨零雙軸轉型，並積極培育及延攬國際人才，持續優化投資環境，提升國家整體競爭力與經濟韌性，鞏固台灣在全球供應鏈及國際經貿體系中的關鍵地位。

國發會 台灣

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