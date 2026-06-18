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IMD公布世界競爭力評比 台灣第四名歷年最佳！國發會回應

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績。記者高彬原／攝影 高彬原
瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績。記者高彬原／攝影 高彬原

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2026年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續6年蟬聯世界第1，展現台灣在全球經貿環境高度不確定下，仍具備優異的經濟韌性與國際競爭力。

IMD指出，在地緣政治風險升高及經濟碎片化趨勢加劇下，各國競爭力已不再僅取決於成本、規模或創新能力，而更仰賴體制公信力、調適能力及韌性（institutional credibility, adaptability, and resilience），台灣憑藉穩健的民主治理、完整的產業生態系、領先的科技創新實力及高度靈活的企業經營能力，在本次評比中持續展現亮眼成果。

IMD世界競爭力評比涵蓋「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四大面向，為衡量各國整體經濟體質、治理能力、企業經營環境及長期發展條件的重要國際指標。

國發會表示，四大指標中，我國「經濟表現」較去年進步5名，為整體排名提升的主要動能；「政府效能」進步2名至第6名；「企業效能」維持全球第4名；「基礎建設」維持全球第10名。整體而言，我國共有30項評比指標名列全球前3名)，充分反映台灣在科技研發、產業競爭力、企業治理及人才素質等方面的長期優勢，IMD評比也特別讚揚台灣在四大面向競爭力指標中均呈現顯著進步或維持穩健，進而帶動整體排名攀升。

瑞士洛桑管理學院公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中排名第4名。圖／國發會提供
瑞士洛桑管理學院公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中排名第4名。圖／國發會提供

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