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半導體加AI「台灣需要更多電」 經濟部估未來十年用電是過去成長兩倍

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部18日公布2025年全國電力資源供需報告，隨著AI資料中心及半導體產業用電成長，以及氣候因素，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%。圖／聯合報系資料照片
經濟部18日公布2025年全國電力資源供需報告，隨著AI資料中心及半導體產業用電成長，以及氣候因素，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%。圖／聯合報系資料照片

經濟部18日公布2025年全國電力資源供需報告，隨著AI資料中心及半導體產業用電成長，以及氣候因素，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%，此為過去10年平均成長率1.2%的二倍，也高於日本及南韓用電成長預估值。

近來輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說「台灣需要更多的電」；工商界大老也呼籲經濟部要寬估未來用電成長，準備更多電力。經濟部今日公布2025年全國電力資源供需報告，寬估未來十年用電平均成長率為2.5%。經濟部曾在2024年預測平均成長2.8%，今年也是歷年來預測中第二高成長水準。

經濟部指出，未來十年用電平均成長率為2.5%，也高於日本預測用電平均成長1.1%（2020年至2040年）、南韓平均成長2.1%（2026至2035年）。

經濟部去年預測未來十年平均用電需求成長1.7%，今年預測成長2.5%。能源署長吳志偉表示，主要是新增投資半導體及AI資料中心等申請用電呈大幅成長；同時預測未來高溫天數增加，以今年6月上旬前日均溫26度C天數達44天，已高於去年同期38天，民眾用電也會成長。

能源署官員指出，事實上半導體產業用電需求明顯大於AIDC。經濟部和台電已盤點晶圓製造、記憶體、以及伺服器等廠商擴產用電申請計畫，因電子零組件業擴產最多延遲半年，因此可以精準推估用電需求。

至於AIDC，官員指出，目前申請量並不算多，以2035年盤點出來AIDC用電申請約1.15GW，仍有2GW至3GW量可供業者申請，因應AI大爆發。

經濟部說明2025年用電情況。吳志偉表示，去年因 AI 及新興科技應用需求帶動，半導體等高附加價值產業生產動能強勁，推升電子資通產品出口及相關製造業用電。惟同期間部分傳統產業受地緣政治變化及中國產能過剩影響降低產能，加上深度節能、整體氣溫偏低及去年7至9月多個颱風侵擾等狀況，因此去年用電量較2024年微幅降低8.4億度，降幅約 0.3%。台電去年2025 年備轉容量率高於10%，代表供電充裕綠燈）天數達342天，整體電力供需情勢穩定。

吳志偉解釋，去年經濟成長率高達8.68%，但用電呈微減，代表電力生產力提高，生產附加價值提高。今年前四月用電則呈2.4%成長。

經濟部 半導體 黃仁勳 輝達

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