央行再度上俢 CPI 及核心 CPI 年增率至1.91%、1.9%

美國聯準會（Fed）最新決議維持利率不變，「鉅亨買基金」表示，本次會議重點不再是何時降息，而是聯準會開始改變與市場的溝通方式。過去市場習慣透過點陣圖預測降息時程，但華許顯然希望政策回歸數據導向。在美國經濟維持成長、就業穩定且通膨仍高的情況下，聯準會缺乏立即降息理由，市場焦點將轉向高利率環境將維持多久，以及企業能否持續消化較高的資金成本。

2026-06-18 15:46