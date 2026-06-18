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央行再度上俢 CPI 及核心 CPI 年增率至1.91%、1.9%

經濟日報／ 記者任珮云黃于庭／台北即時報導

中央銀行18日舉行第2季理監事會，央行再度上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.91%、1.9%。

央行指出，展望本年，部分商品因減免徵貨物稅之降價效果持續，以及服務類價格可望維持緩降趨勢，惟近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制下，央行上修本年CPI及核心CPI年增率預測值。國際地緣政治風險及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。

中東 央行 中央銀行

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