SCFI運價指數衝破3,000點連八漲 美西運價飆逾11%、缺船缺艙壓力未解

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）18日出爐，指數大漲136.47點至3,121.69點，成功站上3,000點大關，周漲幅達4.57%，四大主要航線全面走揚，並已連續第8周上漲。海運物流業者表示，目前全球貨櫃航運市場需求依舊強勁，船公司面臨船舶調度壓力，市場呈現供不應求局面，短期運價仍具支撐。

市場原先預期中東局勢緩和有助運價降溫，但業界認為，外界恐過度解讀停戰效應。即使中東情勢逐步穩定，全球貨櫃航運市場仍面臨「缺船、缺櫃、缺艙位」等結構性問題，供給吃緊情況短期內難以改善，運價強勢格局不易出現明顯反轉。

從主要航線來看，美國線仍是本波漲勢領頭羊。遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價來到5,683美元，較前一期大漲582美元，周漲幅達11.4%；遠東至美東每FEU運價攀升至6,873美元，較前一期上漲552美元，周漲幅8.7%，雙雙創下近期新高。

歐洲線同樣維持上漲走勢。遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價來到3,158美元，較前一期上漲94美元，周漲幅3.06%；遠東至地中海每TEU運價達4,260美元，較前一期增加88美元，周漲幅2.1%。

近洋航線則呈現穩中偏強格局。遠東至東南亞每TEU運價較前一周上漲7美元，周漲幅約1.02%；遠東至日本關東及關西航線持平；遠東至韓國航線每TEU則較前一周上漲27美元。

物流業者分析，目前市場除了受到美國關稅政策帶來的提前出貨潮支撐外，全球供應鏈仍持續面臨船期延誤及艙位不足問題，使得貨主積極搶艙，進一步推升運價。

此外，隨著荷莫茲海峽恢復正常通行，先前受困於中東區域的船舶將陸續駛離，但這並不代表需求將同步降溫。業界指出，未來中東市場恢復正常貿易活動後，戰後重建、企業補庫存以及民生消費需求回補將逐步浮現，可望帶動建材、機械設備、民生用品等貨量增加，形成新一波運輸需求。

法人認為，在美國補貨潮、全球供應鏈重整及中東重建需求等多重因素支撐下，第3季貨櫃航運市場仍有旺季行情可期，SCFI指數站穩3,000點後，運價短期內仍將維持高檔震盪，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第2季營運可望繳出亮麗成績單。