快訊

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

藍營人士接連出訪 傳鄭麗文訪美規格降級？朱立倫曝我國最大困境

聽新聞
0:00 / 0:00

「聯準會年底利率不變機率高」 李鎮宇：會後釋出7訊號成觀察指標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
李鎮宇指出，聯準會今年底利率不變機率高，聯準會後釋出7訊號成觀察指標。圖／本報資料照片
李鎮宇指出，聯準會今年底利率不變機率高，聯準會後釋出7訊號成觀察指標。圖／本報資料照片

聯準會新任主席華許周四首度主持聯準會利率會議，台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇指出，從華許的決策和會後記者會的問答等重點觀察，預計今年政策利率維持不變可能性較高；而根據台新投顧盤點，聯準會的會後記者會釋出了7個重要訊息，將是後續重要的觀察指標。

這七大重點包括：1. 啟動聯準會改革，工作小組預計秋天開始報告成果，年底前完成改革。

2. 聯準會決策不受金融市場短期干擾： 不打算對過去30或60分鐘內的市場反應發表任何評論，華許強調目前的改變對金融市場是很大的變化，需要時間消化。

3. 華許強調Fed使命是阻止通膨二次效應：強調確保石油、牛肉、雞蛋、牛 奶的價格變化不會蔓延到整個經濟體，不產生二次、三次效應。

4. 華許暗示與財政部合作： 央行需要有廣闊的視野，但有狹窄的職責範圍， 要留意財政部動向。未來或在縮減資產負債表議題上合作。

5. AI變革：華許再次強調AI為其今年以來最重要的經濟變革，委員會討論AI的需求面， 需求先行，供給何時追上仍不確定，暗示短期AI推升通膨，但AI生產力若兌現，可能是未來降息的基本面依據之一 。

6. 數據改革：華許認為，調查方法的回應率達不到Fed所需，應該拋棄滯後統計， 追求即時資訊，老式調查方法存在修正問題。私部門CEO都在用即時資訊決策，應引入民間即時數據源和AI分析，降低決策誤差。

7. 勞動市場： 生產力驅動的增長是目標而非威脅，委員會普遍認為勞動市場穩定，部分委員認為走勢甚至更好，認為做好政策可以讓增長、 低物價、強就業三者相容，且就業趨勢比單一數據更重要。

李鎮宇也指出，此次聯準會利率會議，已淡化點陣圖(Dot Plot)的約束力，並明確指出SEP與點陣圖上的預測只是「用鉛筆寫的」，隨時會因客觀環境改變而抹除，且強調Fed官員們在六週後不會被點位所束縛，也提到Fed官員態度並不是「這是最有可能的情境」，而是「這比其他情境更有可能」，這也使得對於未來聯準會的利率決策，點陣圖的參考性將大為降低。

李鎮宇分析，特別是華許提到9票認為政策利率應在當前水準或更低，9票認為應更高，暗示鷹派及維持政策派力量同時存在，例如，雖然9位官員認為今年利率應該上調，但大多數官員亦支持在2027年降息，而且，此次華許未提交點陣圖預測，同時面對記者詢問何種情況下會升息，華許強調不提供前瞻指引，還描述政策限制性「不均衡」， 房市有限制性，但從金融市場來看則未看到，藉此暗示未見立即升息緊迫性。

聯準會 李鎮宇 華許 台新金控 AI Fed

延伸閱讀

大型金控評估報告出爐 三理由預期年底前Fed利率不變

聯準會利率不變卻放鷹 一文看懂華許首秀5大要點

Fed決策／華許首秀聯準會政策大轉向 下一步可能升息非降息

華許首秀震撼債市 五大訊號看市場如何解讀Fed轉向升息

相關新聞

央行再度上俢 CPI 及核心 CPI 年增率至1.91%、1.9%

中央銀行18日舉行第2季理監事會，央行再度上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.91%、1.9%。

央行再度上修今年經濟成長率至9.45%

中央銀行18日舉行第2季理監事會，央行再上修全年台灣經濟成長率預測值為9.45%。

SCFI運價指數衝破3,000點連八漲 美西運價飆逾11%、缺船缺艙壓力未解

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）18日出爐，指數大漲136.47點至3,121.69點，成功站上3,000點大關，周漲幅達4.57%，四大主要航線全面走揚，並已連續第8周上漲。海運物流業者表示，目前全球貨櫃航運市場需求依舊強勁，船公司面臨船舶調度壓力，市場呈現供不應求局面，短期運價仍具支撐。

李鎮宇：聯準會年底利率不變機率高 會後釋出7訊號成觀察指標

聯準會新任主席華許周四首度主持聯準會利率會議，台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇指出，從華許的決策和會後記者會的問答等重點觀察，預計今年政策利率維持不變可能性較高；而根據台新投顧盤點，聯準會的會後記者會釋出了7個重要訊息，將是後續重要的觀察指標。

Fed不降息反釋新訊號！鉅亨買基金：AI獲利能力才是關鍵

美國聯準會（Fed）最新決議維持利率不變，「鉅亨買基金」表示，本次會議重點不再是何時降息，而是聯準會開始改變與市場的溝通方式。過去市場習慣透過點陣圖預測降息時程，但華許顯然希望政策回歸數據導向。在美國經濟維持成長、就業穩定且通膨仍高的情況下，聯準會缺乏立即降息理由，市場焦點將轉向高利率環境將維持多久，以及企業能否持續消化較高的資金成本。

大型金控評估報告出爐 三理由預期年底前FED利率不變

聯準會新任主席華許周四首度主持聯準會利率會議，大型金控內部評估報告出爐，基於三大核心理由因而研判年底前Fed維持現有利率不變的機率依然最高，第一，華許手握關鍵搖擺票；第二，升息派缺乏強烈的堅持與實質提案；第三，五大任務小組年底才收網，短期為政策過渡期。報告認為，不論是縮表政策或點陣圖存廢等實質變更，貨幣政策大幅改變將落在明年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。