「聯準會年底利率不變機率高」 李鎮宇：會後釋出7訊號成觀察指標

聯準會新任主席華許周四首度主持聯準會利率會議，台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇指出，從華許的決策和會後記者會的問答等重點觀察，預計今年政策利率維持不變可能性較高；而根據台新投顧盤點，聯準會的會後記者會釋出了7個重要訊息，將是後續重要的觀察指標。

這七大重點包括：1. 啟動聯準會改革，工作小組預計秋天開始報告成果，年底前完成改革。

2. 聯準會決策不受金融市場短期干擾： 不打算對過去30或60分鐘內的市場反應發表任何評論，華許強調目前的改變對金融市場是很大的變化，需要時間消化。

3. 華許強調Fed使命是阻止通膨二次效應：強調確保石油、牛肉、雞蛋、牛 奶的價格變化不會蔓延到整個經濟體，不產生二次、三次效應。

4. 華許暗示與財政部合作： 央行需要有廣闊的視野，但有狹窄的職責範圍， 要留意財政部動向。未來或在縮減資產負債表議題上合作。

5. AI變革：華許再次強調AI為其今年以來最重要的經濟變革，委員會討論AI的需求面， 需求先行，供給何時追上仍不確定，暗示短期AI推升通膨，但AI生產力若兌現，可能是未來降息的基本面依據之一 。

6. 數據改革：華許認為，調查方法的回應率達不到Fed所需，應該拋棄滯後統計， 追求即時資訊，老式調查方法存在修正問題。私部門CEO都在用即時資訊決策，應引入民間即時數據源和AI分析，降低決策誤差。

7. 勞動市場： 生產力驅動的增長是目標而非威脅，委員會普遍認為勞動市場穩定，部分委員認為走勢甚至更好，認為做好政策可以讓增長、 低物價、強就業三者相容，且就業趨勢比單一數據更重要。

李鎮宇也指出，此次聯準會利率會議，已淡化點陣圖(Dot Plot)的約束力，並明確指出SEP與點陣圖上的預測只是「用鉛筆寫的」，隨時會因客觀環境改變而抹除，且強調Fed官員們在六週後不會被點位所束縛，也提到Fed官員態度並不是「這是最有可能的情境」，而是「這比其他情境更有可能」，這也使得對於未來聯準會的利率決策，點陣圖的參考性將大為降低。

李鎮宇分析，特別是華許提到9票認為政策利率應在當前水準或更低，9票認為應更高，暗示鷹派及維持政策派力量同時存在，例如，雖然9位官員認為今年利率應該上調，但大多數官員亦支持在2027年降息，而且，此次華許未提交點陣圖預測，同時面對記者詢問何種情況下會升息，華許強調不提供前瞻指引，還描述政策限制性「不均衡」， 房市有限制性，但從金融市場來看則未看到，藉此暗示未見立即升息緊迫性。