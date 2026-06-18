大型金控評估報告出爐 三理由預期年底前Fed利率不變

聯準會新任主席華許周四首度主持聯準會利率會議，大型金控內部評估報告出爐，基於三大核心理由因而研判年底前Fed維持現有利率不變的機率依然最高，第一，華許手握關鍵搖擺票；第二，升息派缺乏強烈的堅持與實質提案；第三，五大任務小組年底才收網，短期為政策過渡期。報告認為，不論是縮表政策或點陣圖存廢等實質變更，貨幣政策大幅改變將落在明年。

至於市場在第一時間對本次FOMC會議做出極為鷹派的解讀，聯邦資金利率期貨隱含年底前聯準會將升息1.57碼，並帶動公債殖利率全面走高（兩年期公債殖利率急升13個基點、十年期上升4.5個基點），同時刺激美元指數跳升、美股在決議公布後由紅翻黑。大型金控這份報告認為，這劇烈的震盪有一部分是市場「尚未適應華許新溝通風格」所產生的過度反應。

對於華許手握關鍵搖擺票產生的影響，報告解析，在內部意見呈現「一半支持升息、一半按兵不動」的緊繃拉鋸下，打破慣例未提交點陣圖的主席華許將成為未來決策的絕對關鍵。尤其華許在會中明確表示「強勁的生產力與就業成長是值得擁抱的，而非令我們恐懼的」，報告認為，只要通膨不再度出現大幅惡化，年內維持利率不變仍是他的首選路徑。

而從升息派缺乏強烈的堅持與實質提案來看，大型金控分析，儘管點陣圖有9位委員預期今年將升息，但華許證實本次會中「完全沒有人提出升息提案」，且他形容委員們是用「帶有大橡皮擦的鉛筆」填寫預測，並未展現強烈的定見（didn't hear tons of conviction），在大型金控看來，這顯示所謂的升息派其實並無強烈堅持，其鷹派預測更偏向壓抑通膨預期的「口頭表態」而已。

大型金控也認為，涵蓋與市場溝通、資產負債表、現有數據來源的可靠性、生產力、就業與通膨框架等五大任務小組年底才收網，短期為政策過渡期。大型金控觀察，華許新成立的五大核心業務工作小組預期要到今年「年底前」才會有最終結論出爐，這意味著在報告完成前，聯準會的整體運作與框架正處於實質的「研議與過渡期」，在尚未釐清未來路線前，短期內不太可能貿然啟動升息。