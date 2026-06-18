史上最佳表現！2026年IMD世界競爭力排名出爐 台灣奪全球第4

2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布世界競爭力排名，新加坡居首，香港次之，瑞士第3，台灣則憑藉強勁的GDP及出口成長與近10年的制度穩定優勢，今年排名上升至全球第4名，為納入評比以來最佳表現。

IMD世界競爭力排名為全球產官學重要指標，針對全球70個經濟體的經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大面向作評比。18日所發布的2026年的世界競爭力排名顯示，隨著地緣政治緊張局勢加劇，強大的制度以及應對波動和吸收衝擊的能力對於經濟成功至關重要。

台灣憑藉強勁的國內生產毛額（GDP）和出口成長，在4大競爭力面向均有大幅進步，並維持穩定水準，使得世界競爭力排名從去年的第6名，躍升至全球第4名，為納入評比以來最佳表現。

台灣駐瑞士代表王思為對中央社表示，台商、人才、資金的回流，製造、研發與近期AI所帶動的生產動能，台灣目前與全球最頂尖的企業共同合作中，各種正面因素讓台灣積極往上推升。今年評比的好名次是過去10年以來政府與人民共同努力的集體成果。

另根據報告分析，榜首新加坡主要得益於其商業效率，使其自2025年的第2名躍升至第1名，重回2024年的榜首位置，這也凸顯，靈活的經濟體能夠迅速恢復增長情勢能力的重要性。

香港延續連3年的進步趨勢，今年排名第2。排名上升反映了其在政府效率、基礎設施、經濟表現和商業效率這4個競爭力指標上的持續表現。政府效率仍是其最主要的競爭優勢，連續第2年位居第2。

而去年的榜首瑞士排名下滑至第3名，主因在於外國直接投資惡化，顯示即使強勁經濟體也難免受地緣政治與投資衝擊影響。同時，高生活與營運成本持續影響企業，就業表現亦轉弱，就業率與長期成長趨勢同步下滑。

世界競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）於記者會表示，隨著地緣政治情勢惡化、全球分裂加深，具備成熟法律制度且具公信力制度的國家將展現更大優勢。當國際體系無法有效滿足需求時，這類制度基礎有助於商業活動持續正常運作。

據該報告分析，2026年的競爭力不再主要取決於成本、規模甚至創新，而是取決於制度的公信力。世界越是分裂，可預測的規則、可執行的承諾和合法的國家能力就越重要。

在台灣之後，阿拉伯聯合大公國得益於高就業成長和長期投資排名第5。其後排名分別為丹麥、愛爾蘭、荷蘭、瑞典與美國。