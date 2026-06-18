蕭美琴：政府將續提供產業水、電、人才支持 落實均衡台灣發展

副總統蕭美琴18日上午出席「中華民國工商協進會第27屆第1次會員大會」時表示，面對國際秩序重整、地緣政治競爭升溫及科技快速發展等多重挑戰，政府將持續在水電、人才等關鍵資源及法規環境上提供產業最大支持，並推動「均衡台灣」發展，協助各產業掌握轉型契機，同時攜手產業共同打造「台灣品牌」，提升國家整體競爭力。

蕭美琴指出，工商協進會成立70多年來，在台灣經濟發展過程中扮演關鍵推手，不僅是產業成長的重要力量，也是台灣對外連結的重要資產，長期擔任政府與產業間的重要溝通橋梁。

她表示，全球正經歷深刻重組，過去30多年在冷戰後全球化與效率導向下，帶動資金與產業快速流動，形成經濟成長高峰。然而，疫情衝擊與供應鏈重組，使各國重新強化經濟安全與產業韌性，也讓國際競爭進入新階段，政府與產業均須保持高度警覺。

蕭美琴指出，台灣近年經濟表現亮眼，去年及今年首季GDP成長率表現不俗，股市市值亦超越工業革命發源地英國，顯示產業競爭力持續提升。不過，在國際秩序重整、地緣政治競爭加劇及科技快速發展下，風險與機會並存，政府將持續打造有利產業加速發展的環境。

在政策方向上，蕭美琴表示，第一，政府將持續確保水電及人才等產業所需關鍵資源供給，同時也期盼立法院儘速通過年度預算，以支應基礎建設需求。第二，面對AI與科技快速演進，政府將持續優化法規環境，在支持產業創新的同時維持社會穩定，尋求發展與監理間的平衡。

第三，政府推動「均衡台灣」，在發展半導體與AI等高科技產業同時，也兼顧傳統產業與服務業發展，並透過亞洲資產管理中心等政策，讓經濟成長成果更均衡分配；同時推動地方基礎建設與產業布局，促進區域均衡發展。此外，政府亦規劃千億元規模計畫，協助中小微企業推動淨零與數位轉型，強化國際競爭力。

蕭美琴強調，各項國際指標顯示台灣競爭力持續提升，政府感謝產業界長期投入與貢獻，並肯定工商協進會持續扮演政策溝通平台角色。她表示，面對全球供應鏈重組與國際變局，台灣正成為全球尋求非紅供應鏈的重要夥伴，政府將持續與產業共同推動「台灣品牌」，強化全球能見度與附加價值，攜手確保台灣在國際競爭中穩健前行。