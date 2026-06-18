經濟部公布電力供需報告！ 推估未來10年用電大增 年均成長2.5%

經濟部今公布「114年度全國電力資源供需報告」，推估未來10年用電需求，能源署長吳志偉表示，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%，高於去年預估的1.7%，為歷年預測中第二高的成長水準，且高於日本、南韓等亞鄰國家，但供給大於需求，供電無虞。

吳志偉表示，去年經濟成長率8.72%，但用電卻減少0.3%，主要因為經濟成長動能來自電子零組件產業，加上關稅因素導致傳統產業用電量下降，每度電創造的附加價值高於以往。

對於預估未來用電成長大增，吳志偉表示，主要是因為新增投資穩定落地，AI、半導體的申設用電大幅成長，為了滿足用電需求，2026~2035年台電燃氣機組累計新增量約26GW。

吳志偉表示，經濟部已要求台電公司針對各類發電機組除役後須有妥善規劃，未來除役機組也會轉為備用設施，盡可能保留可用能源設施提升電力調度彈性及供電韌性，但承諾要拆除的機組也會照計畫拆除。

對於綠能發展進度，吳志偉表示，今年綠能發電初估會占比15%，但未來會以「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標，可更精確反映再生能源推動成果，未來不再公布綠能占比目標值，但每年最後結算還是會算出發電占比，「政府希望再生能源極大化，因此還是會加速發展。」

對於未來供電是否有考量核電，吳志偉則說，核三重啟若2部機組可發電，年發電約150億度，但何時可上線還不確定，因此並未納入規劃。

吳志偉也強調，未來面對國際能源情勢變動、國內經濟發展、AI用電需求，政府一貫以維持供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為核心目標推動能源轉型，並透過多元機組調度、強化電網韌性及保留必要備用資源，提升系統調度彈性與供電韌性，盼各界持續支持，穩健推動能源轉型。

但吳志偉也說，空汙法修法後，對發電也會產生重大影響，影響燃煤機組18部，發電量約11.4GW，燃氣機組則會被影響20部，約9.2GW，和平、協和電廠將因此提早除役，北東電網無自有電源，供電產生風險，也會衝擊經濟發展，建議立法院聽取產業界心聲，維持現行條文。