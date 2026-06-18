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【重磅快評】拆非核招牌又降標綠能15% 賴清德都認帳？

聯合報／ 主筆室
綠電占比20%難達標，經濟部龔明鑫表示，發電量在變動，綠電也在增加，初估今年底可以達到15%。記者曾原信／攝影
綠電占比20%難達標，經濟部龔明鑫表示，發電量在變動，綠電也在增加，初估今年底可以達到15%。記者曾原信／攝影

立法院經濟委員會審經濟部預算，立委關切再生能源，追問綠電占比20%已難達標，今年會到多少？能源署官員竟說「分子、分母都在變動中，占比很難講」，經濟部長龔明鑫幫忙緩頰並吐出15%的數字，形同間接承認三度跳票；從過去經驗來看，這張遠期支票很可能變成空頭支票。

民進黨政府官員數學都不差。蔡英文執政時喊出2025年再生能源發電占比20%的口號，但兩個任期過後，只把綠電占比從4.8%推至近12%，還差了8個百分點；當時經濟部長王美花玩起數字魔術，稱都有依目標執行，「但因分母變大了」，即用電量大增，占比才沒達成。賴清德上台後，宣示綠電20%目標延至2026年底達成。

認真來說，2025年再生能源發電占比20%是龔明鑫擔任國發會主委時提出來的，他規劃2050年淨零碳排目標路徑圖，並多次表明核能不是政府的選項，重心在提升綠能並實現「非核家園」。果然他轉任行政院秘書長後，核三廠二號機除役，台灣正式邁入非核家園，龔完成階段性任務。   

只不過兩個月時間，龔明鑫改當經濟部長，搖身一變承接核能重啟的重任，好不容易搭起的非核家園招牌又在他手中卸下，先與西屋公司簽署合作備忘錄，再啟動核電廠自主安全檢查，又將核三再運轉計畫送核安會審查，成了「核三提供穩定基載電力」的頭號推手，龔不會覺得角色錯亂？

官員有樣學樣，王美花說因分母變大了，導致綠能占比無法達標，能源署官員發揚光大，不獨分母變大，連分子也跟著變動。但仔細分析，還真是事態嚴重，立委可能沒聽出來，這不僅意謂用電量變大，但分子跟著變動是什麼意思？難道也不排除倒退可能？搞了十年，民進黨交出數字一直變動的成績單，說得過去嗎？

龔明鑫倒是機靈，察覺不對勁，馬上出言緩頰，稱發電量在變動，綠電也在增加，初估今年底可以達到15%；龔還說再生能源也未必只賣台電，尤其離岸風電因可以賣到更好的價格，都直供給用電大戶。

龔明鑫的話術還真是一流，2025綠電占比20%跳票後，龔年初稱是受光電「環評三法」修法影響，致使20%目標期程往後延，至於還要幾年仍待盤點。但有學者踢爆，光電環評三法是2025年底才通過，龔把綠能跳票推給光電環評三法，根本是亂扯。

王美花以「分母變大」為由，將綠能占比20%目標將延至2026年10月達成，這是第一次跳票；2024年7月公布全國電力資源供需報告，能源署長宣布經「務實檢討」，將綠電占比20%目標再延後1個月，算是第二次跳票。

今年初龔明鑫不敢談時程，卻推給光電環評三法，日前則直接降標15%，等於是間接承認綠電20%目標第三次跳票。要問的是，前年7月稱20%是務實檢討出來的數字，這次龔明鑫的數字又是怎麼得出？賴清德認帳嗎？

蔡英文卸任時，綠電占比約12%，賴清德上任已逾兩年，目前也只推至13.1%，依此進度計算，要推到15%恐怕也要兩年以上，現在距年底不過半年，真能大幅成長至15%嗎？實務上6月以上就算遠期支票，龔明鑫這張到底是遠期支票？還是空頭支票？

綠能 賴清德 王美花

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