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台南芒果盛產外銷傳好消息 韓國關稅5%優惠延長至8月15日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南芒果盛產，立委陳亭妃上電視購物促銷。圖／陳亭妃提供
台南芒果盛產，立委陳亭妃上電視購物促銷。圖／陳亭妃提供

今年台南芒果迎來大豐收，總產量預估達8萬427公噸，較往年平均增加約3成，也比去年因氣候影響減產時大幅回升，外銷成為穩定產地價格的重要關鍵。其中，韓國市場傳出利多，韓國政府正式同意將台灣芒果進口關稅維持5%優惠至8月15日，為正值盛產期的台南芒果拓展外銷市場增添助力。

立委陳亭妃18日表示，韓國農林畜產食品部（MAFRA）原先將台灣芒果進口關稅由30%調降至5%，但優惠措施僅實施至2026年6月30日。由於台南芒果主要產季落在7月，若未延長優惠，台灣芒果大量上市時將恢復30%關稅，勢必削弱價格競爭力，影響外銷表現。

陳亭妃指出，她上月與外交部亞太司司長林昭宏、農業部國際司代理司長溫祖康，共同拜會駐台北韓國代表部代理代表高尚郁，當面爭取延長低關稅措施，希望台灣農民在盛產期持續享有關稅優惠。高尚郁當時允諾將相關訴求轉達韓國政府。

陳亭妃表示，高尚郁昨晚到台南參加使節龍舟賽時，已透露此案獲得正面回應，18日正式接獲韓方通知，同意將5%優惠關稅延長至8月15日，為今年台灣芒果外銷注入強心針。

她指出，目前台南芒果已全面進入盛產期，除積極拓展海外市場外，也同步推動國內直銷及多元加工去化，協助調節產銷。6月24日將於板農活力超市舉辦「今夏最芒 妃吃不可」台南芒果展售活動，希望透過內外銷並進，擴大銷售通路，穩定產地價格，保障農民收益。

台南市長黃偉哲表示，市府也持續向韓方爭取將優惠關稅延長至8月底，以符合台南芒果主要採收期。他指出，韓國僅濟州島少量栽種芒果，且產季約自8月開始，若優惠措施延長至8月底，不僅有助台南芒果避開與韓國本地產品競爭，也不致衝擊韓國農民權益，有助台南芒果進一步拓展韓國市場。

立委陳亭妃拜會駐台北韓國代表部代理代表高尚郁，爭取台灣芒果在盛產期能持續享有低關稅紅利。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃拜會駐台北韓國代表部代理代表高尚郁，爭取台灣芒果在盛產期能持續享有低關稅紅利。圖／陳亭妃提供

韓國 關稅 台南

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