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賴英照發表新書財經法專論 川普關稅為何被判輸？他引法學演變解釋

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
司法院前院長賴英照今日發表新書「財經法專論」，同時今天也是他80歲生日。圖／主辦單位提供
司法院前院長賴英照今日發表新書「財經法專論」，同時今天也是他80歲生日。圖／主辦單位提供

慶祝台灣公司法公布屆滿百年，政治大學法學院與相關基金會聯合舉辦為期四年的「公司法百年論壇」系列學術活動，今日研討會「公司法百年論壇系列（二）」主題為「資本與股東權」，司法院前院長賴英照發表新書「財經法專論」，並在論壇以「關稅判決與法律解釋」為主題進行專題演講。

今日研討會也邀集多位財經法學教授、專家，針對資本與資本市場、減資與股東權行使、股東權益等主題進行座談，且今日正好適逢賴英照80歲生日，主辦單位特別安排獻花的神祕橋段。

針對美國的關稅判決，賴英照引用多件故事、美國案例與法學演變，說明美國的法學方法，分為目的主義與文本主義，而目前是以文本主義為主流，應該以法律條文而不是依照立法史料作為裁判依據，如果認為判決結果不合理，應該由國會修法，不是由法院變更法律規定，不能因為法官要實現內心價值而改變判決。

「最高法院未去判斷關稅政策是好是壞，只解釋法律條文。」賴英照認為，這是今年2月美國聯邦最高法院判決，認定美國總統川普超越法律授權，關稅命令無效的原因。

賴英照解釋，美國國會詳細列舉總統各項權力，都是管控進出口工具，沒有授權總統透過宣布緊急狀態單方面向全球徵收關稅，如同棒球比賽中，裁判引用規則，但絕不會修改、制定規則，從這個關稅案判決一清二楚。

關稅 川普 賴英照

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