快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

政院拍板2100億元無人載具計畫 大量採購、長單布局因應未來戰場

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

政院今（18）日召開院會，通過國防部擬具的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將函送立法院審議。國防部表示，因應敵情威脅與新興戰爭型態，規劃自2026年至2031年編列新台幣2,100億元特別預算，依「大量、長單、迭代更新」原則，籌購三大類國防自主無人載具裝備，快速建構「即偵即打」不對稱戰力。

國防部指出，近年俄烏戰爭顯示，無人載具結合高科技應用已改變傳統作戰模式，戰場型態逐步轉向大量無人系統的消耗戰。無人載具除可執行全天候監偵任務，也能建立即偵即打擊殺鏈，降低人員傷亡風險，具備高度不對稱作戰效益。

國防部表示，原規劃以1.25兆元特別預算，透過多元管道建構完整作戰體系，達成「建立台灣之盾」、「高科技擊殺鏈」及「厚植國防產業、打造非紅供應鏈」三大目標。不過，立法院今年5月8日三讀通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，僅核定以7,800億元上限向美採購10類裝備，相關無人載具規劃未納入，整體不對稱戰力建構仍有缺口，因此依預算法第83條規定另提本次特別條例草案。

根據規劃，本次採購項目聚焦三大類無人載具。首先為濱海監偵型無人機，部署於外離島及濱海戰略要域，掌握敵軍航渡及登陸動態，提升戰場透明度；其次為濱海攻擊型無人機，結合國軍聯合情監偵系統，引導遠程精準火力，並於敵軍大規模登陸時執行飽和攻擊；第三則為小型自殺無人艇，利用隱匿、高速及精準特性，在敵軍航渡階段對中大型艦艇進行襲擾與打擊，削弱敵軍攻勢。

國防部表示，本條例預算上限為2,100億元，施行期間自2026年8月1日起至2031年12月31日止，相關預算編列與執行將依不對稱作戰指導原則辦理，並透過穩定訂單帶動國內產業投資。

國防部指出，條例通過後可望帶來四大效益，包括打造非紅供應鏈，降低通訊及導控系統資安風險；帶動無人載具製造、AI、軟體及光電感測等產業升級；促進技術聚落形成與地方就業發展，並擴大技術於災防及交通等民生領域應用；同時深化與民主盟邦合作，提升台灣無人機產業在國際民主供應鏈中的地位。

國防部表示，盼立法院儘速完成審議，協助國軍加速籌獲新式無人防衛能量，提升整體防衛作戰能力。

政院 特別條例 國防部

延伸閱讀

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

鄭麗君：總預算案攸關無人機整體規劃 盼儘速審議

無人機產業再鬆綁 政院研議單一窗口整合檢驗程序

鄭麗文擬提黨版發展本土無人機產業 莊瑞雄：訪美最大成果是態度轉變

相關新聞

政院2100億無人載具特別條例 納濱海監偵、攻擊無人機、自殺無人艇

立法院日前三讀通過的軍購特別條例，未納入無人機、無人艇等項目。行政院會今日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費編列上限訂為2100億元，自今年8月至2031年底，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機等。

美軍改回太平洋司令部 翁履中：台灣恐被納更大談判框架中

美國國防部16日宣布，將把「印太司令部」恢復為原本的「太平洋司令部」，但責任區不變。旅美學者翁履中分析，美國總統川普若逐漸把重心從「聯盟架構」轉向「美中交易」，對於台灣未來最大的風險，可能不是美國不重視台灣，而是美國開始把台灣納入更大的談判框架之中。

國民黨提無人機預算版本？經長：非紅供應鏈給台大機會、希望是真的

台灣發展無人機預算備受關切。國民黨主席鄭麗文表示，美國智庫專家誠懇建議，國民黨提出自己的無人機預算版本。對此，經濟部長龔明鑫18日在立法院受訪表示，任何對本土產業發展有助益，經部都樂見其成。

賴總統才喊「我不會放棄」 政院今增「2100億無人機特別條例」議程

賴清德總統指出，政府要國軍堅實後盾，對於國防特別預算遭大幅刪減，「我不會放棄」，會另提特別條例，或透過追加預算及提高工務公預算支持國軍。行政院稍早更新院會議程，新增國防部擬具的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將函請立法院審議。

美參院外委會通過藍天法案 支持美台無人機合作

美國聯邦參議院外交委員會17日通過由跨黨派聯邦參議員提出的「2026台灣藍天法案」，旨在擴大台灣開發無人機系統零組件的能力，以期未來得以不再依賴可能受到中國影響的技術或供應鏈。這項法案也深化美台在發展無人機系統上的合作。

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

陸軍2024年起編列預算為陸軍特戰營採購美軍現役T-11人員空降傘具，途中由商售改為軍售，原訂去（2025）年底開始接裝，但不明原因至今暫未撥發部隊。傳因我方驗收時發現其中傘具次系統包袋迷彩不符特戰用途，台美正共同磋商解決中，今年恐無法交裝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。