政院拍板2100億元無人載具計畫 大量採購、長單布局因應未來戰場

行政院今（18）日召開院會，通過國防部擬具的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將函送立法院審議。國防部表示，因應敵情威脅與新興戰爭型態，規劃自2026年至2031年編列新台幣2,100億元特別預算，依「大量、長單、迭代更新」原則，籌購三大類國防自主無人載具裝備，快速建構「即偵即打」不對稱戰力。

國防部指出，近年俄烏戰爭顯示，無人載具結合高科技應用已改變傳統作戰模式，戰場型態逐步轉向大量無人系統的消耗戰。無人載具除可執行全天候監偵任務，也能建立即偵即打擊殺鏈，降低人員傷亡風險，具備高度不對稱作戰效益。

國防部表示，原規劃以1.25兆元特別預算，透過多元管道建構完整作戰體系，達成「建立台灣之盾」、「高科技擊殺鏈」及「厚植國防產業、打造非紅供應鏈」三大目標。不過，立法院今年5月8日三讀通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，僅核定以7,800億元上限向美採購10類裝備，相關無人載具規劃未納入，整體不對稱戰力建構仍有缺口，因此依預算法第83條規定另提本次特別條例草案。

根據規劃，本次採購項目聚焦三大類無人載具。首先為濱海監偵型無人機，部署於外離島及濱海戰略要域，掌握敵軍航渡及登陸動態，提升戰場透明度；其次為濱海攻擊型無人機，結合國軍聯合情監偵系統，引導遠程精準火力，並於敵軍大規模登陸時執行飽和攻擊；第三則為小型自殺無人艇，利用隱匿、高速及精準特性，在敵軍航渡階段對中大型艦艇進行襲擾與打擊，削弱敵軍攻勢。

國防部表示，本條例預算上限為2,100億元，施行期間自2026年8月1日起至2031年12月31日止，相關預算編列與執行將依不對稱作戰指導原則辦理，並透過穩定訂單帶動國內產業投資。

國防部指出，條例通過後可望帶來四大效益，包括打造非紅供應鏈，降低通訊及導控系統資安風險；帶動無人載具製造、AI、軟體及光電感測等產業升級；促進技術聚落形成與地方就業發展，並擴大技術於災防及交通等民生領域應用；同時深化與民主盟邦合作，提升台灣無人機產業在國際民主供應鏈中的地位。

國防部表示，盼立法院儘速完成審議，協助國軍加速籌獲新式無人防衛能量，提升整體防衛作戰能力。