專家：AI推升台對美出口 避免雙重課稅明年有望推進

台美經貿關係越趨緊密，美專家今天指出，美國自台灣進口的晶片及其相關零組件近年大幅成長，約占美國自台進口產品的7成左右；在人工智慧及特定產業助攻下，台灣對美出口激增。也有專家樂觀預估，美台避免雙重課稅明年有望推進。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天舉辦「經濟交往的益處與挑戰：美台貿易關係中的主要問題」（The Benefits and Challenges of Economic Engagement:Major Issues in the US-Taiwan Trade Relationship）研討會，其中一個場次由哈德遜研究所資深研究員華特斯（Riley Walters）主持，前美國副助理貿易代表費雪（Fred Fischer）、前美國商務部副助理部長范培美（Pamela Phan）擔任與談人。

費雪表示，台灣是美國第5大進口來源，在AI及特定產業助攻下，美國自台進口大幅增加。

他指出，美國自台灣進口產品中，2026年約有70%是晶片及與晶片直接相關的零組件，「這是相當顯著的增長」，這類產品在2020年美國自台灣進口產品的占比只有20%。

談及美台經濟合作，范培美表示，已有許多領域被列為優先合作項目，包括半導體和先進電子產品；AI與高效能運算基礎建設；半導體和AI之外的供應鏈韌性，包括汽車零組件、飛機零件、木材等；美台雙向投資；出口管制措施等。

同時，范培美也指出美台經濟合作面臨的複雜問題，包括美國關稅與貿易政策的波動；隨著美國政府專注將生產移回美國本土，外界擔憂，是否有可能削弱台灣的「矽盾」保護或轉移了台灣傳統上認為自身所擁有的戰略影響力。另外，在能源可靠性方面，台灣9成以上的能源仰賴進口，電力短缺恐危及科技與工業競爭力。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後關稅措施不斷，盼藉以減少美國貿易逆差問題及促使製造業回流美國。今年初台美簽署對等貿易協定（ART），並在投資合作備忘錄（MOU）確立高科技供應鏈合作機制。

此外，儘管台美經貿關係越趨緊密，但目前尚未簽署避免雙重課稅協定。費雪認為，考量11月美國將舉行期中選舉，今年恐怕難有進展。

華特斯樂觀預估，當台灣立法院審議通過台美對等貿易協定，2026年美國期中選舉、台灣地方選舉也都結束後，明年也許有望推進美台避免雙重課稅協定。

美國聯邦眾議院已通過「美台快速雙重稅收減免法案」，經濟部長龔明鑫5月訪美時指出，法案尚待參議院排案。

法案後續若在參院通過，將送交白宮經美國總統簽署，並於台美交換國際文書，確保雙方提供互惠平等租稅減免後生效。