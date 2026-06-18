吳東亮看好台灣今年GDP可破10% 估央行利率維持不變

工商協進會理事長吳東亮今天表示，受惠於AI浪潮及台積電帶動的產業鏈優勢，台股基本面仍具支撐，還有機會續創佳績，他並樂觀看待全年經濟成長表現，認為在政府與產業持續合作下，今年GDP成長率一定可以突破10%，讓台灣躋身全球前20大的兆美元經濟體。

此外，美國聯準會最新決議利率維持不調整，台灣央行下午也將舉行理監事會議，吳東亮認為，目前國內經濟金融情勢大致正常，他個人認為利率調整機率不高。

工商協進會今天舉行第27屆第1次會員大會，副總統蕭美琴、鴻海董事長劉揚偉等人出席。

吳東亮會前受訪時談及近期台股屢創新高，他表示，台股受惠於台積電及AI產業鏈發展，相關優勢目前仍位於全球經濟發展浪頭之上，從基本面來看，台股未來仍有進一步表現空間。

對於下半年景氣展望，吳東亮指出，美國與伊朗達成停火初步協議，對全球經濟而言是好消息，隨著地緣政治風險緩解，國際油價已回落至每桶80美元以下，有助降低下半年通膨壓力，對全球經濟發展具有正面效果。

針對產業界近期關切空污法修正草案。吳東亮指出，修法議題影響重大，不僅涉及中小企業，更牽動所有生產事業體，若中央與地方未來出現不同管理標準，將讓企業無所適從，增加經營困擾，甚至影響投資意願。他表示，政府在推動修法過程中，應與企業界充分溝通協商，在兼顧環境保護目標下，也要考量產業發展需求。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）最新決議維持利率不變，市場關注後續貨幣政策走向，以及台灣中央銀行今天理監事會結論。

吳東亮表示，此次會議是聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持決策會議，外界雖解讀政策基調偏向鷹派，但後續政策方向仍有待觀察。他提到，市場關注反映未來利率預期的「點陣圖」似乎未如以往公布，若相關指引資訊減少，市場判斷難度及波動性可能提高。

至於台灣央行利率政策，他則表示，目前國內經濟金融情勢大致正常，他個人認為利率調整機率不高，「應該動的機會不大」，但最終仍須由央行理監事會決議。

吳東亮致詞時指出，近年台灣經濟面臨全球供應鏈重組、數位轉型及淨零排放等多重挑戰，但在政府與產業共同努力下，台灣去年經濟成長率達8.76%，居亞洲之冠；今年首季GDP更達14.55%，創48年來新高，台股價量齊揚，躍升為全球第5大資本市場。

他表示，相信只要政府與產業界持續攜手合作，今年經濟成長率可望超過10%，讓台灣成為全球前20大兆美元經濟體。

吳東亮指出，工商協進會作為政府與企業溝通橋梁，長期以來以「優化營運環境、深化全球經貿、強化創新動能、落實永續共好」為4大工作主軸，持續推動產業結構升級及協助企業拓展全球布局。

他並表示，今年已過將近一半，期盼立法院能透過協商加速通過總預算案，確保國家發展動能持續推進。