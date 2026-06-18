副總統：以信任為核心 政府產業共同打造「台灣品牌」

副總統蕭美琴今天致詞表示，全球競爭加劇的新局勢，政府與產業須共同努力，塑造以「信任」為核心的「台灣品牌」，透過非紅供應鏈、產品品質與技術，持續提升台灣競爭力，政府則會提供水、電及人才等資源。她也呼籲，重大基礎建設推動需要政府預算支應，期盼朝野盡速於立法院完成年度預算審議。

中華民國工商協進會今天舉行第27屆第一次會員大會，副總統蕭美琴受邀出席。她致詞表示，工商協進會成立70多年來，在台灣經濟發展過程中扮演關鍵推手，不僅是台灣經濟成長的重要力量，也是產業與國際接軌的重要資產。

副總統指出，她所認識的世界正在經歷巨大重塑，過去大家認知「世界是平的」，尤其是30多年前冷戰結束後的和平紅利，促使全球化快速發展，高效率與低成本驅動人員、資金與產業全球布局，讓台灣享受快速經濟成長的繁榮期。

不過，她說，疫情衝擊加速供應鏈重組，各國近年紛紛強化自身防衛能力與供應鏈韌性，不論是所謂的「小院高牆」或「大院矮牆」，各國都在因應激烈的國際競爭環境，確保自身實力與供應鏈安全。

蕭副總統表示，在這樣快速變動的世界中，產業與政府都必須保持高度警覺。台灣近年經濟表現亮眼，包括去年經濟成長及今年首季GDP成長率超過14%，股市市值也超越工業革命的發源地英國，這些都是產業界長期努力的成果。

她指出，當前國際秩序重整、地緣政治競爭加劇，以及科技實力持續突破國家競爭力邊界，雖然帶來風險與挑戰，也伴隨新的發展機會。

副總統提及，AI新創公司Anthropic創辦人近期提醒，AI發展速度可能遠超過人力結構、就業文化、政府監管及倫理規範的調適速度，因此社會必須在加速創新的同時，建立穩健環境，讓各界能安心前進。

談及政府角色，蕭副總統表示，首先將持續提供產業發展所需的水、電及人才等關鍵資源支持，許多重大基礎建設推動需要政府預算支應，期盼朝野能盡速在立法院能完成年度預算審議，讓各項建設順利推動。

其次，在法規環境方面，她認為，政府必須在創新與穩定之間取得平衡，因為AI與科技進展速度極快，法規制度必須保有足夠彈性以支持創新，同時也要維持社會穩定，避免成為產業發展阻力。政府將持續與產業共同承擔責任，打造有利創新的法規環境。

副總統表示，第三則是總統賴清德念茲在茲的「均衡台灣」發展理念。雖然半導體與AI產業近期表現亮眼，但政府不會忽略傳統產業、服務業及其他領域的發展需求，包括推動亞洲資產管理中心等政策，希望讓百工百業都能共享經濟成長成果。

她表示，日前賴總統也提出新台幣千億元計畫，將擴大協助中小微型企業因應數位轉型、淨零轉型及國際情勢變化所帶來的挑戰，提升整體競爭力。

副總統認為，均衡發展不只是產業面向，也包括地理上均衡，政府希望產業發展動能不僅集中於首都圈或新竹科學園區，而是擴散至全台各地，因此持續投入基礎建設與地方產業發展資源，讓各地共享成長機會。

她進一步說，均衡發展同時也涵蓋不同規模企業，希望大型、中型以及小微企業都能在經濟成長過程中找到發展空間。透過產業別、地理區域及企業規模等多面向均衡發展，將有助於打造更具競爭力的台灣。

副總統表示，近年各項國際評比均顯示台灣競爭力持續提升，這些成果來自企業界長期投入與努力，也感謝工商協進會長年作為政府與產業溝通的重要平台。

副總統最後強調，未來政府與產業必須共同努力塑造「台灣品牌」。她過去在美國服務期間觀察到，相較於美國企業，台灣企業給人低調、謙虛感覺，但在全球競爭日益激烈的今天，政府希望協助企業向國際展現台灣品牌所具有的附加價值。

她指出，台灣品牌最重要的核心價值就是「信任」，無論是全球積極尋找的非紅供應鏈、供應鏈可靠度，或產品品質與技術實力，台灣已逐步從過去的代工角色，走向參與制定新科技標準，並在許多領域站上世界前端。

副總統表示，政府將持續扮演台灣品牌的國際行銷者，但更重要的是仰賴企業界扎實的技術與實力作為後盾。面對全球變局與快速變遷環境，政府與產業界必須維持密切溝通與合作，共同確保台灣持續向前發展。