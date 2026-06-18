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美伊停火是好消息 吳東亮：下半年的壓力會降低
副總統蕭美琴、工商協進會理事長吳東亮、鴻海精密董事長劉揚偉等人上午出席工商協進會會員大會，蕭副總統致詞並頒發「熱心會務獎」、「資深會員獎」。
工商協進會理事長吳東亮會前受訪表示對台股有信心會持續往上，對於台灣的經濟成長率更有信心。關於央行即將召開的理監事會，吳東亮認為目前台灣一切都很正常，升息動的機會不大。針對美伊停火表示，對全世界的經濟應該是一個好消息，大家能看到石油馬上就跌破80塊，下半年的壓力就會降低。也呼籲朝野合作讓預算早日通過。
鴻海精密董事長劉揚偉在會員大會也以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題發表專題演講，針對Al產業、未來機器人的角色與全球產業布局等關鍵議題發表看法。
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