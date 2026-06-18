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美伊停火是好消息 吳東亮：下半年的壓力會降低

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮會前受訪表示對台股有信心會持續往上，對於台灣的經濟成長率更有信心。針對美伊停火表示，對全世界的經濟應該是一個好消息，大家能看到石油馬上就跌破80塊，下半年的壓力就會降低。記者蘇健忠／攝影
工商協進會理事長吳東亮會前受訪表示對台股有信心會持續往上，對於台灣的經濟成長率更有信心。針對美伊停火表示，對全世界的經濟應該是一個好消息，大家能看到石油馬上就跌破80塊，下半年的壓力就會降低。記者蘇健忠／攝影

副總統蕭美琴、工商協進會理事長吳東亮鴻海精密董事長劉揚偉等人上午出席工商協進會會員大會，蕭副總統致詞並頒發「熱心會務獎」、「資深會員獎」。

工商協進會理事長吳東亮會前受訪表示對台股有信心會持續往上，對於台灣的經濟成長率更有信心。關於央行即將召開的理監事會，吳東亮認為目前台灣一切都很正常，升息動的機會不大。針對美伊停火表示，對全世界的經濟應該是一個好消息，大家能看到石油馬上就跌破80塊，下半年的壓力就會降低。也呼籲朝野合作讓預算早日通過。

鴻海精密董事長劉揚偉在會員大會也以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題發表專題演講，針對Al產業、未來機器人的角色與全球產業布局等關鍵議題發表看法。

副總統蕭美琴（左六）上午在工商協進會理事長吳東亮（右五）陪同下出席工商協進會會員大會，蕭副總統致詞並頒發「熱心會務獎」等獎項。記者蘇健忠／攝影
副總統蕭美琴（左六）上午在工商協進會理事長吳東亮（右五）陪同下出席工商協進會會員大會，蕭副總統致詞並頒發「熱心會務獎」等獎項。記者蘇健忠／攝影

副總統蕭美琴（左）上午在工商協進會理事長吳東亮（右）陪同下出席工商協進會會員大會致詞並頒獎，兩人頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影
副總統蕭美琴（左）上午在工商協進會理事長吳東亮（右）陪同下出席工商協進會會員大會致詞並頒獎，兩人頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影

鴻海精密董事長劉揚偉以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講，針對Al產業、未來機器人的角色與全球產業布局等關鍵議題發表看法。記者蘇健忠／攝影
鴻海精密董事長劉揚偉以「Al產業、機器人和TEEMA科學園區」為題在工商協進會會員大會發表專題演講，針對Al產業、未來機器人的角色與全球產業布局等關鍵議題發表看法。記者蘇健忠／攝影

吳東亮 蕭美琴 鴻海

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