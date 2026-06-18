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國營事業招考開跑！台電、中油等四大公司招募589人

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部指出，本次總名額暫定589名，用人事業包含台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司。圖／本報資料照片
經濟部指出，本次總名額暫定589名，用人事業包含台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司。圖／本報資料照片

鐵飯碗機會來了！經濟部18日宣布，為加速人力新陳代謝並傳承核心技術，辦理2026年度所屬事業專科以上層級新進職員甄試，本次合計招考名額暫定589名，涵蓋台糖台電、台灣中油及台水等四家公司。甄試簡章已經在各公司官網上公告，歡迎有志人士踴躍報考。

經濟部指出，本次總名額暫定589名，用人事業包含台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司；今年6月25日至7月13日開放報名日期，一律採網路報名。初（筆）試日期為10月18日，於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。

經濟部表示，目前各公司起薪約每月4萬6仟餘元；如工作表現優異考核成績優良，預估進用後第五年，每月支薪最高上看6萬5仟元，依各所分發的公司規定辦理。

本次甄試共計招考22個類別，類別名稱及錄取名額詳列如下：企管74人、人資13人、財會24人、國貿3人、資訊32人、統計資訊6人、資通安全35人、政風15人、法務7人、地政5人、土木50人、建築7人、機械72人、電機145人、儀電30人、環工15人、職業安全衛生6人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學12人、化工製程27人、地球物理4人。

經濟部提醒，若甄試在初（筆）試放榜前，各用人單位出現臨時出缺狀況，甄試委員會將視情況增列錄取名額；各類別詳細應考資格、考試科目及其他事項請參閱甄試簡章，為響應環保、節能減碳，不另販售紙本簡章，請有意報考者自行上網查閱。

中油 台電 台糖

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