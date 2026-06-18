台積電蟬聯繳稅王 鴻海、廣達緊追在後

隨著五月報稅季落幕，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電今年第九度蟬聯「繳稅王」，繳納營利事業所得稅近兩千億元，較前一年成長逾五成。

鴻海逾一五○億元居次、幾乎翻倍成長；廣達則繳稅超過一百億元，擠下聯電排名第三。

財政部統計，二○二五年營所稅結算申報件數約一一四點八萬件，與前一年度相比增加百分之二點○六，因為前一年企業獲利大幅成長，自繳稅額為七○七九點一億元、年增百分之廿一點三；基本稅額（最低稅負）二四九點四億元、年增百分之十四點一，未分配盈餘申報自繳稅額也來到六四五點三億元，年增百分之四十九點七。

比對近期陸續公布的財報資料，不受台版晶片法案等租稅優惠影響，今年仍由台積電連霸繳稅王，且繳稅金額隨業績成長，較去年成長逾五成，來到近兩千億元。

鴻海則受惠於ＡＩ伺服器強勁需求，帶動雲端網路產品營收占比顯著提升，帶動營收大幅成長，繳稅超過一五○億元排名第二，成長率也接近翻倍。

ＡＩ伺服器大廠廣達則打敗聯電，登上今年繳稅榜的第三名，估繳稅超過一百億元。

比較各地區國稅局，北區國稅局因轄區涵蓋上市櫃公司、新竹科學園區和多個工業區等，營所稅申報件數及自繳稅額仍居冠，結算申報件數約卅九點七萬件、年增百分之二點三，自繳稅額為三六八五點九億元、年增百分之廿八點七。

中區國稅局也因轄區包含科學園區與工業區，結算申報件數約廿八點三萬件居次，但是自繳稅額為五八五點一億元；自繳稅額居次者為台北國稅局，今年自繳稅額為二二○九點三億元、年增百分之廿八點五。