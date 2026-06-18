八大公股行庫「金援」台電 台銀扛逾千億

八大公股行庫「金援」台電三千億元，各行庫大致完成額度分配，其中台灣銀行將負責逾千億元，包辦三分之一至二分之一的額度，其他七家公股銀行分配的額度，則落在兩百億至六百億元不等。

至於為何這筆專案融資必須靠中華郵政「轉存款」給各大行庫作為放款資金，據指出，因為郵局不能承作企業貸款，只能給一般民眾作「定存單質借」，或郵局開辦的小額壽險保單借款，即使郵局有豐沛的資金，仍只能以轉存款的形式借給公股銀行，再由公股銀行借給台電。

公股金融圈人士指出，八大行庫原本就是台電、中油融資的主力銀行，合計八大行庫前後對台電、中油的融資都各有上兆元規模，至於中油和台電再向八大行庫提出融資需求，也跟美伊戰事導致原油、天然氣價格飆漲有關，造成成本大增，必須以更高的價格購買油氣，也吃掉了這兩家國營公司的帳面現金，才會向銀行借周轉金。

公股行庫主管說，這次台電向八大行庫借款的利率極低，若以郵局轉存款為例，公股行庫必須付給郵局的利率約百分之一點七一三，加計營業稅負擔，總成本逾百分之一點八，相較於從台電收到的貸款利息，根本沒有賺頭；對民營銀行而言，放款利率這麼低，根本不願意承作，「也只有公股行庫必須作這種吃力不討好、甚至還倒賠的生意」。

據指出，八大行庫對這筆三千億元專案融資如何分配，將以各行庫的ＬＣＲ（流動性）為基準，而台銀的存款規模遠大於其他銀行，ＬＣＲ相對較佳，因此將包辦其中至少千億元以上的額度。而這次專案融資之所以需要郵局轉存款支應，主要原因也在於各大券商及高科技大廠需錢孔急，導致銀行存款吃緊，因此必須向郵局調動「轉存款」。