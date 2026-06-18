減碳綠色訂單 衝1.1兆元 總量管制碳交易 130家試行

減碳帶動綠經濟，環境部彙整碳費「自主減量計畫」，全台排碳大戶預計投入減量設備投資達7,381.7億元，帶動上游製造與工程服務等產業鏈訂單，將高達1.1兆元，環境部長彭啓明表示，減碳不只是減排，更是看得見的經濟效益。

環境部昨（17）日舉行端午記者會。環境部今年首度徵收碳費，除碳費外，碳交易也是關鍵碳定價工具，彭啓明預告，今年底將推出總量管制及排放交易（ETS）測試平台，優先鎖定碳排前20％企業、約130廠試行，期望透過市場機制驅動，與綠色金融對接，讓碳定價回歸真實市場價格。

碳費自主減量計畫經濟效益

環境部已核定排碳大戶共402廠、共2,511項減碳措施。氣候變遷署表示，預計至2030年，每年可減碳約4,520萬噸，2025至2030年累計減碳約1.14億噸。

自主減量計畫的減碳主力來自於燃料轉換、製程改善、能效提升及再生能源使用，值得一提的是，其中有63％都是節電措施，預估2030年當年可節電41.8億度，也就是約四座大型晶圓廠的年用電量，累計2025至2030年六年節電151.4億度，等於省下將近台北市一年的用電量。

外界關注，企業花大錢投入自主減量計畫，到底是純粹成本負擔，還是可帶動經濟成長？氣候署昨日公布經濟效益評估，統計402廠自主減量計畫，在排除極端值後，2030年減量設備投資總額為7,381.7億元。

氣候署表示，當企業開始投資後，就不只是買設備，而是牽動整體供應鏈，經過產業關聯模型估算，估可帶動上下游製造與工程服務的產業鏈訂單1兆1,325億元，帶動創造附加價值3,708億元，刺激工作需求達14.5萬人次的全職工作人力。

彭啓明強調，碳費是經濟誘因，絕對不是財政工具，透過這些價格訊號，提供誘因讓企業願意主動提出自主減量計畫，減碳投資不只是減排、節電，也會轉換成看得見的經濟效益。

至於總量管制碳交易，據環境部規劃，台灣碳定價制度採「碳費先行」，同時透過優惠費率鼓勵實質減量，並搭配自願減量核發減量額度（碳權）等多元機制，以大帶小擴大減量參與，加大加速減量。中長期參考國際經驗，逐步發展總量管制下的碳交易制度，今年將展開示範計畫。