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防業者漂綠 將訂指引

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部長彭啓明昨（17）日表示，為減輕企業申報負擔、順應歐盟的簡化趨勢，環境部與金管會展開跨部會協商，將調和盤查規範、合作優先建置半導體與電子零組件範疇三係數資料庫，避免企業重工並降低成本。

同時，針對坊間氾濫且收費高昂的各種永續獎項與顧問服務，環境部今年底也會催生反漂綠指引，引導企業落實真實減碳

金管會去年底已公布上市櫃公司分三階段接軌IFRS永續揭露準則，其中「範疇三」（如投資、員工差旅等排碳）揭露延至適用準則後第四個會計年度起適用，目前包括IFRS準則及金管會、環境部均未要求範疇三須取得第三方確信。

企業反映範疇三資料蒐集困難、供應鏈係數不足等，環境部將與經濟部、金管會等部會合作，逐步建立範疇三本土碳排放係數，由於半導體與電子零組件製造業為出口主力，需緊密配合全球供應鏈需求，環境部將優先規劃建置相關係數。

另外，環境部近年觀察到部分企業不當引用永續獎項、誇大局部績效引發漂綠疑慮，環境部將參考歐美最新趨勢，預計今年底發布訂定「企業使用永續獎項與永續標章之反漂綠指引」，以七大原則引導台灣由「鼓勵揭露」轉向「管制宣稱」，防範誤導消費者與投資人。

七原則為：真實取得與有效期間、範圍相當、禁止模糊、絕對、無限制等用語、具體說明評選基準、揭露利益關係、揭露重大限制與負面事件、加強盡職調查。

環境部 減碳 歐盟

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