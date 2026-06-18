重啟核電 改善台電財務有限

台電至今累虧逾3,000億元，經濟部長龔明鑫昨（17）日表示，核電若未來投入供電，對降低成本確有幫助，但考量核能在現行能源結構占比已明顯縮小，對改善台電整體財務狀況效益恐怕有限。

有關核電是否重新併入供電系統，龔明鑫說明，目前仍處於自主安全檢查程序中，最終結果尚待審查決定。雖核能投入可略為緩解電價成本壓力，但無法解決根本性的財務結構問題，目前台電財務癥結點，仍源於配合國家政策，協助吸收國際燃料價格飆漲後成本，導致電價長期低於發電成本。

依台電公告最新財務資料，截至今年4月底，累積虧損已達3,619億元，負債比率則攀升至91.3%。面對龐大財務壓力，傳出台電向八家公股銀行爭取3,000億元專案貸款。

龔明鑫解釋，這筆融資屬業務上周轉性需求，因應能源採購所需的短期資金調度，並非結構性財務問題。

台電表示，俄烏戰爭以來，國際燃料價格飆漲，為協助政府穩定國內民生物價，台電迄今吸收成本已逾6,000億元，這才是近年累計虧損主因。此外，今年受中東地緣政治緊張影響，台電協助中油吸收天然氣成本，負擔氣價漲幅達50.92%。