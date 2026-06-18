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國際清算銀行報告 台AI企業市值達GDP二倍

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
各經濟體AI企業市值占GDP比重
各經濟體AI企業市值占GDP比重

國際清算銀行（BIS）在最新報告中，剖析AI企業的地理分布與經濟特質等，發現台灣AI企業的經濟影響力甚強，去年總市值是國內生產毛額（GDP）的兩倍多，為全球最高。

BIS在4月15日公布「AI企業地理分布」工作小組報告。報告發現，美國共696家AI公司，全球最多，遙遙領先第二名中國大陸的244家，英國40家排第三。台灣則以20家（全為上市企業）名列第八，多於南韓的15家（11家上市、四家未上市）。

報告指出，台、韓、美的AI企業經濟影響力很強，台灣AI企業去年總市值達到GDP的207.2%，排名第一，之後依序為美國的104.3%、南韓的51.6%，日本的22.4%、以色列的19.7%。

BIS報告也發現，多數經濟體只專精於少數供應鏈層級，台灣的20家AI公司中，95%都被歸類於運算層級，其他5%為應用層級，相當集中。

相較下，南韓有60%從事運算，20%為AI應用，6.7%為資料工具，13.3%聚焦基建。美國、歐元區、加拿大、澳洲、以色列、新加坡及瑞典則較聚焦AI應用。

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