今年經濟成長10% 有機會 財經雙首長同步釋出樂觀看法

AI熱潮推升台灣經濟動能，財經雙首長同步釋出樂觀看法。經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯昨（17）日均表示，今年經濟成長率「有機會」突破10％，不只受惠AI商機，傳產表現也回溫。

觀察各主要機構最新預測，主計總處今年5月預估今年GDP成長率達9.64％，是目前最樂觀，台綜院6月則預測GDP成長達9.33％。中央銀行今日召開理監事會，也將對經濟成長釋出最新展望。

各機構預測台灣今年經濟情勢

立法院經濟委員會昨日審查經濟部非營業基金預算，多位立委關切台灣經濟展望。

龔明鑫回應，台灣經濟連兩年維持高成長相當不容易，反映過去產業布局與經濟基礎逐步發揮效益，AI無疑扮演關鍵角色。除AI供應鏈受惠外，其他產業也明顯改善，例如機械業前五月出口已呈雙位數成長，各預測機構陸續上修台灣經濟成長率預估，目前趨勢來看，今年經濟成長率突破10%，「機會是存在的。」

葉俊顯昨日受訪時表示，去年下半年AI需求快速升溫，帶動出口一路攀升，依台積電等業者看法，明年產業景氣仍相當不錯。更值得關注的是，AI發展速度超乎市場預期，已從雲端運算逐步擴展至PC、手機及筆電等終端裝置，未來若應用於自駕車、機器人等領域，將持續推升高效能運算需求，帶動台灣半導體及供應鏈發展。

葉俊顯指出，今年經濟成長與去年最大不同，在於消費也成為重要支撐力量。由於去年消費基期較低，今年內需表現可望明顯改善，加上汽車及汽車零組件等傳統產業逐步回溫，形成另一股成長動能。

至於國際油價波動引發的通膨疑慮，龔明鑫表示，政府持續吸收民生油氣及用電成本，並未完全反映國際能源價格漲幅，因此部分餐飲業者漲價，未必全然來自能源成本，也可能與租金、人力及企業加薪有關。

龔明鑫指出，目前中東衝突已有趨緩，近期國際油價也逐步回落。主計總處評估全年通膨率可望控制在2%以下，這也是政府努力目標；若後續油價進一步下跌，政府也將依既有機制適度反映在國內油價上。