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今年完成美日互認 環保標章躍升為國際綠色市場的通行證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
我國環保標章正式從國內綠色消費識別，躍升為通行國際綠色市場的通行證。圖／環境部提供
我國環保標章正式從國內綠色消費識別，躍升為通行國際綠色市場的通行證。圖／環境部提供

為加速我國綠色產品鏈結全球綠色消費市場，落實2050淨零目標，環境部17日宣布，今年將透過全球環保標章網路組織（GEN），率先與日本「生態標章（Eco Mark）」相互承認，並規劃與美國全球電子產品委員會（Global Electronics Council, GEC）簽署標章合作瞭解備忘錄，讓美日雙軌合作案同步推進，象徵我國環保標章正式從國內綠色消費識別，躍升為通行國際綠色市場的通行證。

環境部表示，我國環保標章產品制度成熟，114年公私部門綠色採購總規模已高達1,194億元，有效標章產品更達5,369件，為了將國內厚實的綠色量能轉化為國際貿易優勢，從去年底與日本環境協會簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，重啟臺日合作的起點，今年雙方合作將正式邁入實質「相互承認」，大幅簡化雙邊企業重複驗證的流程與檢測成本，為臺灣具備國際供應鏈潛力的資訊類與影像設備類產品之業者，直接開啟日本綠色採購市場的大門。

此外，環境部今年更積極開闢另一路徑-融入國際規範，美國GEC所推動的EPAET標章為全球流通之資通訊產品準則，臺灣作為全球電腦資訊產業的重鎮，將透過今年與美國 GEC 簽署合作瞭解備忘錄，協助我國廠商取得 EPEAT 標章，提升科技產品在全球綠色供應鏈中的價值與國際曝光度。

環境部強調，臺灣為全球環保標章網路組織（GEN）的創始會員，擁有長期的國際標準交流基礎，今年將與日本簽署 MRA以及與美國 GEC 簽署 MOU之雙軌並進策略，是環境部推動綠色經濟、協助產業減碳並參與國際市場的關鍵戰略。

環境部指出，未來將持續以查驗證機構互信為起點，深化與各會員國的雙邊協商，賦能國內獲證廠商，共同促進跨國綠色貿易，帶動臺灣綠色產業開創出口新巔峰，穩健邁向2050淨零轉型。

環保 環境部 日本

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