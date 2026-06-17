珍珠串計畫度過枯水期 經濟部應變小組完成任務撤除

經濟部表示，今年枯水期遭遇75年來最少冬雨，已透過「珍珠串計畫」跨區調度5.2億噸水源，穩定民生產業用水。經評估各地水情已改善，旱災經濟部災害緊急應變小組及水利署災害緊急應變小組自今日撤除。

經濟部今天透過新聞稿表示，今年枯水期遭遇75年來最少冬雨，全台水庫集水區降雨量僅約歷年同期的5至7成，中央及地方各單位自去年6月提前部署合作，透過水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理及產業節水等措施，累計節水與調度效益達11億噸。其中，透過「珍珠串計畫」跨區調度5.2億噸水源，維持民生產業用水穩定，各地農業一期稻作已陸續完成供灌，有效減輕降雨偏少對各地供水衝擊。

水利署說明，本波梅雨來臨前，各地區水情相對吃緊，及時透過珍珠串計畫發揮穩定水情功效，包括北部板二計畫、桃竹幹管、永和山水庫調度新竹，累計調度水量約2.6億噸，相當於1座石門水庫與寶山、寶二水庫庫容。

水利署表示，中部鯉魚潭調度苗栗、台中系統調度彰化、雲彰系統調度嘉義，累計調度水量約0.5億噸，相當於1座湖山水庫庫容；南部則把握豐水期川流水多存水庫及枯水期水庫相互支援，自去年10月即由高雄北送調度台南供水，累計調度水量約2500萬噸。另自今年1月再透過「曾文南化聯通管」輸送曾文水庫水源至南化水庫，累計調度水量約2000萬噸，使南化水庫在6月4日蓄水量最低點，仍有約1700萬噸蓄水量，免除水庫探底危機。

據水利署統計，自4日至今，降雨已為各主要水庫帶來約6.9億噸水量，主要水庫蓄水率已回升。其中，桃園石門水庫蓄水率達93%、新竹寶山及寶二水庫100%；苗栗永和山水庫98%、台中鯉魚潭水庫76%及德基水庫95%；嘉義蘭潭及仁義潭水庫62%、台南南化水庫87%、曾文及烏山頭水庫42%。

經濟部提到，經綜合評估，各地水情已明顯改善且供水穩定，因此旱災經濟部災害緊急應變小組及水利署災害緊急應變小組，自17日撤除，後續將由水利署及各區水資源分署，持續辦理各地供水情勢檢討及節水調度管控工作。

水利署表示，受惠本波梅雨挹注，目前曾文及烏山頭水庫蓄水已穩定回升至2.2億噸以上，南部地區公共用水可穩定供應至9月底，並保有1個月以上安全蓄水量，具備嘉南灌區二期稻作第1組至第4組供灌條件，後續將由農業部農田水利署嘉南管理處，啟動相關供灌整備作業及展開供灌。

水利署強調，面對極端氣候及降雨不確定性已逐漸成為常態，後續仍將每日監控水情及審慎因應，持續與相關單位共同落實節水，運用珍珠串計畫加強各地水源調度及加強引水蓄存水庫等工作，全力達成全台公共用水穩定供應至9月底，並維持約1個月安全蓄水量的目標，確保民生、產業及農業用水需求無虞。