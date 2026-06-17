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核二前廠長曾文煌涉收賄…扯出案外案 台電：配合偵辦絕不護短
台電核二廠前廠長曾文煌涉嫌收受賄賂，去年被北檢起訴，檢方另查出核二廠4件採購案疑有公務員涉收賄，北檢今天指揮廉政署兵分28路搜索。台電表示，將秉持勿枉勿縱及絕不護短原則，全力配合司法偵查機關偵辦。
關於北檢今天指揮廉政署赴核二廠搜索，台電表示，已與檢廉單位緊密聯繫與合作，並將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦，本案已進入司法程序，如查證屬實，定依規定嚴懲不貸。
台電指出，將持續檢討採購業務制度缺失或人為肇致弊端風險，提出策進建議與研擬防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。
北檢去年8月間依貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂等罪起訴曾文煌等人，檢察官進一步調查，發現核二廠於107年至108年間，另有4件採購案疑有人員涉嫌收賄。
北檢今天指揮廉政署持法院核發的搜索票，搜索曾文煌、核二廠陳姓副廠長等人的住居所及辦公處所共28處，並通知曾、陳及另3名核二廠人員、4名廠商等9人到案，全案朝貪污治罪條例偵辦。
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