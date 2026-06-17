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台電：穩物價擋通膨 吸收發電成本逾6千億元

中央社／ 台北17日電
外界關切台電財務狀況，台電對此表示，俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲，台電為協助政府照顧民生、穩物價，至今吸收民生及產業用電成本逾新台幣6000億元，為近年虧損主因，與能源政策無關，將持續向政府爭取財務改善協助。圖／本報資料照片 許正宏
外界關切台電財務狀況，台電對此表示，俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲，台電為協助政府照顧民生、穩物價，至今吸收民生及產業用電成本逾新台幣6000億元，為近年虧損主因，與能源政策無關，將持續向政府爭取財務改善協助。圖／本報資料照片 許正宏

外界關切台電財務狀況，台電對此表示，俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲，台電為協助政府照顧民生、穩物價，至今吸收民生及產業用電成本逾新台幣6000億元，為近年虧損主因，與能源政策無關，將持續向政府爭取財務改善協助。

台電今天透過新聞稿表示，今年美以伊戰事引發天然氣價格波動，台電協助中油吸收天然氣成本，負擔氣價漲幅達50.92%，以致需增加對外舉借。

台電強調，配合國家經濟快速發展，台電持續規劃擴大推動電源開發及電網建設，但各項電力建設等大型投資皆需資金支持，台電將持續向政府爭取財務改善協助。

台灣美國商會今年發布的白皮書將「能源與基礎建設韌性」列為優先議題，提到應將能源供應充足與電網韌性列為國安議題。

針對台灣美國商會關切供電議題，台電說明，台灣經濟蓬勃發展，AI及高科技產業帶動用電大幅成長，台電配合政府持續滾動檢討電力供需，今年將有興達新2、3號機與台中新1、2號機，共4部大型燃氣機組陸續加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，再配合再生能源、抽蓄水力及負載管理等多元調度措施，可確保民生及產業用電無虞。

電網韌性方面，台電表示，已規劃「強化電網韌性建設計畫」，採取分散、強固、防衛3大主軸，由電廠直供產業園區，確保高科技產業擁有穩定電力，將既有電力幹線留給民生需求，也有助於提升民生供電韌性，確保停電事故發生時能將影響降到最低，防止事故擴大。

台電表示，電力穩定是國家安全的一環，台灣重要電廠均為關鍵基礎設施，不僅加派保安人力，並定期進行防護演練，確保台灣在面對各項威脅時，電力系統能維持穩定運轉。

台電 天然氣價格 俄烏戰爭 中油

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