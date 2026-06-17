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臺灣企銀支持「企業投資美國融資保證機制」 出資2,500萬美元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺灣企銀董事長李嘉祥（後排右一）出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，全力支持我國企業海外布局。圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀董事長李嘉祥（後排右一）出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，全力支持我國企業海外布局。圖／臺灣企銀提供

近年全球供應鏈加速重組，為協助台灣企業拓展國際版圖，並支持政府深化台美經貿合作戰略，臺灣企銀董事會已於2026年6月10日決議出資2,500萬美元，全力支持國家發展委員會推動「企業投資美國融資保證機制推動方案」。臺灣企銀董事長李嘉祥於6月12日親自出席出資意向書簽訂典禮，期盼為有意前進美國市場的台灣企業提供強勁的資金後盾，展現協助企業全球布局的決心。

臺灣企銀指出，本次與國發基金及15家公民營銀行攜手推動此項保證機制，將為半導體、AI應用、資通訊科技及電子零組件供應鏈等赴美投資企業，提供最高50%的融資保證支持，且該機制資金用途涵蓋機器設備資本支出、充實營運資金及發展產業聚落等面向，可支持企業跨國投資所面臨的資金需求，協助企業穩健落腳美國市場，壯大台灣產業鏈的全球競爭力。

臺灣企銀服務廣泛的中小企業客群，亦整合內部資源，打造全方位的跨境金融服務，目前該行海外據點涵蓋紐約、洛杉磯、東京、上海、武漢、香港、雪梨、布里斯本等8家分行及1家仰光辦事處，橫跨美、亞、澳的海外服務網絡，同時結合國際金融業務分行(OBU)的跨境全區金融服務資源，可滿足企業不同階段的海外發展需求。

未來，臺灣企銀將持續支持政府產業政策及秉持「客戶即夥伴」的經營策略，善用海內外據點並優化多元跨境金融產品，協助企業在全球市場中發揮競爭優勢，竭力成為台商海外布局的最強後盾。

美國 臺灣企銀

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