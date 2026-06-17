快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣經濟成長多空因素交雜 國泰台大揭下半年五大關鍵變數

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫團隊17日舉辦2026年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。（左起依序為國泰金控謝偀杰經理、國泰台大產學合作計畫教授黃裕烈、國泰台大產學合作計畫教授徐士勛、國泰金控協理陳欽奇、國泰金控陳志祿經理）。圖／國泰金控提供
國泰台大產學合作計畫團隊17日舉辦2026年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。（左起依序為國泰金控謝偀杰經理、國泰台大產學合作計畫教授黃裕烈、國泰台大產學合作計畫教授徐士勛、國泰金控協理陳欽奇、國泰金控陳志祿經理）。圖／國泰金控提供

台灣經濟雖迎來石破天驚的AI奇蹟，但國泰台大團隊指出，展望今年下半年，台灣經濟能否順利達雙位數成長率，將全面受到國際五大關鍵因素的牽制，包括中東局勢推升通膨風險、關稅政策、AI需求延續性、聯準會政策及中國大陸的經濟情勢，將牽動台灣後續出口、投資與金融市場表現。

政治大學經濟系教授徐士勛指出，首先，中東局勢發展仍是重要觀察指標，若荷莫茲海峽航運因和談協議受阻或油價再度攀升，恐推升全球通膨壓力，並增加美國期中選舉前的政策不確定性。第二，美國對外貿易政策仍具變數，隨著122條款關稅措施陸續到期，後續將由232條款及301條款調查接續，雖然台灣先前已完成相關稅率協商，但部分傳統產業仍可能面臨新的關稅衝擊。

第三，AI資本支出與需求熱潮能否延續，是攸關台灣經濟成長最重要的因素。徐士勛表示，目前全球AI基礎建設投資仍持續擴張，帶動半導體、伺服器及相關供應鏈需求大幅增加，但後續仍須觀察美國大型雲端服務供應商（CSP）資本支出是否持續上修。

第四，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後的政策態度與溝通方式，將影響市場對通膨及利率路徑的預期。若政策透明度下降或市場不確定性提高，可能加劇全球金融市場波動。

第五，中國大陸經濟情勢及政策效果仍有待觀察。國泰台大團隊指出，中國持續採取擴張性財政與貨幣政策支撐經濟，但房地產與內需復甦力道仍偏弱，同時產能過剩問題持續擴大，形成「中國衝擊2.0」，對全球傳統製造業帶來競爭壓力。

徐士勛表示，在AI需求支撐下，台灣經濟展望仍偏正向，但上述五項變數的發展，將成為影響下半年景氣、出口與金融市場表現的重要觀察指標。

國泰 荷莫茲海峽 通膨 台灣 關稅 中東 半導體

延伸閱讀

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大台灣受惠 股市上看五萬點

葉俊顯：出口創高、消費回溫 台灣經濟成長率衝10%「有機會」

AI續撐台灣經濟 國泰世華銀首席經濟學家林啟超估台股將突破這數字

新加坡經濟成長預測微降至3.5% 中東局勢為隱憂

相關新聞

臺灣企銀支持「企業投資美國融資保證機制」 出資2,500萬美元

近年全球供應鏈加速重組，為協助台灣企業拓展國際版圖，並支持政府深化台美經貿合作戰略，臺灣企銀董事會已於2026年6月10日決議出資2,500萬美元，全力支持國家發展委員會推動「企業投資美國融資保證機制推動方案」。臺灣企銀董事長李嘉祥於6月12日親自出席出資意向書簽訂典禮，期盼為有意前進美國市場的台灣企業提供強勁的資金後盾，展現協助企業全球布局的決心。

台灣經濟成長多空因素交雜 國泰台大揭下半年五大關鍵變數

台灣經濟雖迎來石破天驚的AI奇蹟，但國泰台大團隊指出，展望今年下半年，台灣經濟能否順利達雙位數成長率，將全面受到國際五大關鍵因素的牽制，包括中東局勢推升通膨風險、關稅政策、AI需求延續性、聯準會政策及中國大陸的經濟情勢，將牽動台灣後續出口、投資與金融市場表現。

AI 奇蹟發威！國泰台大團隊石破天驚上調台灣2026經濟成長率至10.1%

國泰金控（2882）與台灣大學產學合作計畫團隊17日發布第2季台灣經濟氣候暨金融情勢展望，大幅上修今年台灣經濟成長率預估至10.1%，較3月預估的5.8%明顯提高，創2010年以來罕見雙位數成長預測，主因「AI奇蹟」背後的投資與出口需求遠超預期，今年第3季台灣的經濟氣候由「朗」轉「晴」，景氣從穩定期進入擴張階段。

4企業擴大投資台灣！汎銓3度加碼 投入15億擴充半導體分析量能

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資台灣，總投資金額逾新台幣24億元。其中，半導體分析服務廠商汎銓科技第3度申請「根留...

廢清法修法納管再生能源設備 經濟部：完善回收機制

立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任...

因應梅雨季 賴總統指示政院穩定市場供需、物價

賴清德總統兼民進黨主席17日於民進黨中執會表示，因應近期梅雨季，行政院相關部會持續關注菜價走勢，必要時啟動相關因應措施，穩定市場供需與物價。此外，本周五起將是端午假期，行政院相關部會也會做好交通疏運規劃與宣導工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。