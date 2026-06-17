台灣經濟成長多空因素交雜 國泰台大揭下半年五大關鍵變數

台灣經濟雖迎來石破天驚的AI奇蹟，但國泰台大團隊指出，展望今年下半年，台灣經濟能否順利達雙位數成長率，將全面受到國際五大關鍵因素的牽制，包括中東局勢推升通膨風險、關稅政策、AI需求延續性、聯準會政策及中國大陸的經濟情勢，將牽動台灣後續出口、投資與金融市場表現。

政治大學經濟系教授徐士勛指出，首先，中東局勢發展仍是重要觀察指標，若荷莫茲海峽航運因和談協議受阻或油價再度攀升，恐推升全球通膨壓力，並增加美國期中選舉前的政策不確定性。第二，美國對外貿易政策仍具變數，隨著122條款關稅措施陸續到期，後續將由232條款及301條款調查接續，雖然台灣先前已完成相關稅率協商，但部分傳統產業仍可能面臨新的關稅衝擊。

第三，AI資本支出與需求熱潮能否延續，是攸關台灣經濟成長最重要的因素。徐士勛表示，目前全球AI基礎建設投資仍持續擴張，帶動半導體、伺服器及相關供應鏈需求大幅增加，但後續仍須觀察美國大型雲端服務供應商（CSP）資本支出是否持續上修。

第四，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後的政策態度與溝通方式，將影響市場對通膨及利率路徑的預期。若政策透明度下降或市場不確定性提高，可能加劇全球金融市場波動。

第五，中國大陸經濟情勢及政策效果仍有待觀察。國泰台大團隊指出，中國持續採取擴張性財政與貨幣政策支撐經濟，但房地產與內需復甦力道仍偏弱，同時產能過剩問題持續擴大，形成「中國衝擊2.0」，對全球傳統製造業帶來競爭壓力。

徐士勛表示，在AI需求支撐下，台灣經濟展望仍偏正向，但上述五項變數的發展，將成為影響下半年景氣、出口與金融市場表現的重要觀察指標。