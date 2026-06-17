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AI奇蹟發威！國泰台大團隊石破天驚 上調台灣2026經濟成長率至10.1%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫團隊17日表示，2026年第3季台灣經濟氣候，將由「朗」轉為「晴」，上調全年台灣經濟成長率預測值至10.1%。圖／國泰金控提供
國泰台大產學合作計畫團隊17日表示，2026年第3季台灣經濟氣候，將由「朗」轉為「晴」，上調全年台灣經濟成長率預測值至10.1%。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）與台灣大學產學合作計畫團隊17日發布第2季台灣經濟氣候暨金融情勢展望，大幅上修今年台灣經濟成長率預估至10.1%，較3月預估的5.8%明顯提高，創2010年以來罕見雙位數成長預測，主因「AI奇蹟」背後的投資與出口需求遠超預期，今年第3季台灣的經濟氣候由「朗」轉「晴」，景氣從穩定期進入擴張階段。

國泰台大團隊成員之一的政治大學經濟系教授徐士勛指出，今年台灣的經濟表現完全是仰賴「AI奇蹟」，今年3月時，團隊考量全球貿易戰、關稅政策及年初爆發的美伊戰爭，預估台灣GDP為5.8%，但截至目前為止，AI的蓬勃發展超乎想像，AI資本支出持續上修，帶動半導體、先進封裝及零組件出口持續攀升，因此樂觀預估台灣全年經濟成長率預估10.1%，下限約有7.8%、最樂觀上限約12.8%。

徐士勛表示，此次經濟成長與過去景氣循環不同，幾乎完全由AI需求驅動。台灣上一次經濟成長率突破10%是在2010年金融海嘯後復甦期間，即使新冠疫情後反彈高峰也僅約6%，今年可望寫下近16年來最佳表現。

這波AI奇蹟也反映在金融市場上。台股目前一路熱絡飆升至約4.5萬點左右，國泰金控經濟研究處協理陳欽奇表示，股市屢創歷史新高帶來額外的財富效應，進一步帶動民間消費動能，國泰台大團隊預估今年台灣消費成長率將達3.8%，比主計總處的3.6%更為樂觀。

然而，在台灣經濟發展榮景背後，台灣與全球正同步面臨嚴峻的「K型分歧」，徐士勛提醒，在全台從教育、資源、投資等各面向皆大舉ALL IN科技業的同時，與AI相關的科技產業一路往上，但非電子業的傳統產業則相對停滯、甚至往下，以及台灣「四貸同堂」投資過熱的後遺症和風險因應仍須審慎看待。

2026年6月至9月GDP成長率及經濟氣候預測結果。資料來源／國泰金控提供
2026年6月至9月GDP成長率及經濟氣候預測結果。資料來源／國泰金控提供

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