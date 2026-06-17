4企業擴大投資台灣！汎銓3度加碼 投入15億擴充半導體分析量能

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資台灣，總投資金額逾新台幣24億元。其中，半導體分析服務廠商汎銓科技第3度申請「根留台灣方案」，將投入15億元擴充新竹、台元及南科等廠區產能，購置先進分析設備，並導入AI技術，全面精進生產流程、檢測業務及客戶服務。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，本次通過案件包括適用「根留台灣方案」的汎銓科技、隆陽汽車，以及適用「中小企業方案」的至笙企業與宅興實業。

經濟部表示，汎銓科技深耕半導體技術服務超過20年，為半導體產業鏈高階材料分析與故障分析服務業者，近年也積極布局矽光子領域，提供從研發到量產驗證的技術服務。因應先進製程與矽光子市場需求成長，汎銓科技將於新竹、台元及南科廠區增設產線及購置先進分析設備，投資約15億元，預計新增100個本國就業機會。

經濟部表示，汎銓科技此次為第3度申請根留方案，除導入AI技術優化生產流程、檢測業務及客戶服務外，也將採用節能燈具、變頻冰水主機，並補助員工購置電動汽機車，以降低碳排放。擴產後可望提升研發分析量能，加速台灣半導體先進製程發展及相關人才培育。

此外，隆陽汽車將投資約5.1億元，在高雄市鳳山區興建新營運據點，並添購試驗設備及分析儀器，預計新增35個本國就業機會。

隆陽汽車為本田汽車（HONDA）高屏地區經銷商，主要從事汽車及大型重型機車銷售與售後維修服務。新據點將導入AI雲端管理平台與智慧聯網系統，即時掌握進銷存與營運資訊，提升管理效率及車輛服務品質，並依循綠建築理念設計，設置再生能源設備，落實節能減碳與永續經營。

在中小企業方面，至笙企業規劃投資4億元，在台中市太平區興建新廠，擴充塑膠模具及射出成型產能，預計新增12個本國就業機會。至笙企業主要生產單板滑雪板固定器及機械護膝護腕等運動用品，產品外銷國際市場。

另外，專業工業過濾大廠宅興實業將投資數億元於彰化縣大村鄉擴建智慧廠房，預計新增47個本國就業機會。宅興實業具備濾材研發至組裝的一條龍技術，產品涵蓋空氣、機油、油氣分離及有毒氣體過濾器等，廣泛應用於重車與工業機械市場。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1771家企業投資約2兆6904億元，預估創造16萬7058個本國就業機會。其中，根留台灣方案已有222家企業投資約6166億元，創造2萬9019個就業機會；中小企業加速投資方案吸引1196家企業投資約6129億元，帶來4萬1961個就業機會。目前尚有25家企業排隊待審。