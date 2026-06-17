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移工詐領死亡給付恐成破口？勞保局：偽造文書、詐欺罪送辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
據傳移工請領家屬死亡給付，有越南網站聲稱能提供死亡證明，還保證政府蓋章、資料齊全，能夠以假亂真，恐成為請領破口。勞保局17日回應，如經發現有詐領情形，勞保局會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。圖／聯合報系資料照片
據傳移工請領家屬死亡給付，有越南網站聲稱能提供死亡證明，還保證政府蓋章、資料齊全，能夠以假亂真，恐成為請領破口。勞保局17日回應，如經發現有詐領情形，勞保局會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。圖／聯合報系資料照片

據報導，移工請領家屬死亡給付，有越南網站聲稱能提供死亡證明，還保證政府蓋章、資料齊全，能夠以假亂真，恐成為請領破口。勞保局17日回應，如經發現有詐領情形，勞保局會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。

現行外籍被保險人申請勞保家屬死亡給付，如出具外國證明文件時，勞保局皆依規定請我國駐外館處從嚴驗證，務必確認文件真偽，嚴防詐領，未來也會持續從嚴審核。如經發現有詐領情形，勞保局會將被保險人以刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦。

勞保局為依法核實審查保險給付，設有「主動勾稽」異常態樣加強查核，例如親屬年齡差距不合理、同一家屬或死者重複請領、短期間內同時申請父母死亡或同一地址集中申請等，並與移工來源國駐台機構及我國駐外館處建置聯繫窗口，協助仔細查詢與確認、強化投保單位協助辦理手續。

除了前述避免不法代辦介入等多項機制外，另越南政府為因應旨揭假證件問題，已建置數位化查驗機制，可透過掃描QR Code，線上確認資料正確性。

為避免不法代辦業者介入，政府已於2025年1月6日修正發布「勞工保險條例施行細則」第43條規定，針對未於國內設有戶籍之被保險人，應由投保單位協助其辦理請領勞保家屬死亡給付手續。簡單來說，外籍移工原則無法自行申請，應由投保單位協助辦理。

目前我國駐越南辦事處於驗證文書時，已運用越南政府數位化查驗機制確認，如有異常情形，除依規定不予受理外，也會另通知勞工保險局進行列管，避免以假證件詐領給付。

勞保局會秉持審慎的態度嚴查不法，且持續強化國外文件查核機制及跨機關合作管道等精進措施，強力防堵不法案件，以維護保險基金安全及被保險人權益。

越南 移工 刑法 勞保

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