廢清法修法納管再生能源設備 經濟部：完善回收機制

立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任管理方式強化制度，後續會與環境部合作，讓現行機制可與修法後管理制度無縫接軌。

立法院昨天三讀通過「廢棄物清理法」部分條文修正草案，此次修法將再生能源發電設備經使用後產生的廢棄物，納入應回收廢棄物。

經濟部今天透過新聞稿表示，現行再生能源設備回收機制已運作多年，其中太陽光電模組自108年起即建立回收制度，由設置者依裝置容量提撥回收費用，目前每瓩收取新台幣1000元，作為未來模組回收、清運及資源化處理所需。

經濟部表示，原採10年分期繳納方式辦理，為簡化行政程序及落實簡政便民，自115年7月起將改採一次性收取，確保回收責任及經費來源均已預先規劃。後續配合環境部「廢棄物清理法」修法，將太陽光電模組納入應回收廢棄物管理範圍，可進一步由生產者責任管理方式，健全回收及再利用機制。

風力發電設備方面，經濟部提到，目前塔架、銅材及金屬零組件均有回收管道，較受關注的葉片複合材料，環境部目前已結合相關部會及研究單位，提前投入循環利用技術開發，並輔導業者建立處理量能，後續進行資源化處理。

經濟部表示，台灣再生能源累計裝置容量至115年4月已突破23.7GW，114年全年發電量為386億度，再生能源占總發電量比率持續提升，已成為台灣能源轉型重要支柱。

經濟部提到，政府推動再生能源發展同時，也同步將設備回收及循環利用納入整體規劃，透過全生命週期管理，兼顧能源安全、環境保護及產業永續。