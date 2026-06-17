快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

廢清法修法納管再生能源設備 經濟部：完善回收機制

中央社／ 台北17日電
立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任管理方式強化制度，後續會與環境部合作，讓現行機制可與修法後管理制度無縫接軌。圖／本報資料照片
立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任管理方式強化制度，後續會與環境部合作，讓現行機制可與修法後管理制度無縫接軌。圖／本報資料照片

立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任管理方式強化制度，後續會與環境部合作，讓現行機制可與修法後管理制度無縫接軌。

立法院昨天三讀通過「廢棄物清理法」部分條文修正草案，此次修法將再生能源發電設備經使用後產生的廢棄物，納入應回收廢棄物。

經濟部今天透過新聞稿表示，現行再生能源設備回收機制已運作多年，其中太陽光電模組自108年起即建立回收制度，由設置者依裝置容量提撥回收費用，目前每瓩收取新台幣1000元，作為未來模組回收、清運及資源化處理所需。

經濟部表示，原採10年分期繳納方式辦理，為簡化行政程序及落實簡政便民，自115年7月起將改採一次性收取，確保回收責任及經費來源均已預先規劃。後續配合環境部「廢棄物清理法」修法，將太陽光電模組納入應回收廢棄物管理範圍，可進一步由生產者責任管理方式，健全回收及再利用機制。

風力發電設備方面，經濟部提到，目前塔架、銅材及金屬零組件均有回收管道，較受關注的葉片複合材料，環境部目前已結合相關部會及研究單位，提前投入循環利用技術開發，並輔導業者建立處理量能，後續進行資源化處理。

經濟部表示，台灣再生能源累計裝置容量至115年4月已突破23.7GW，114年全年發電量為386億度，再生能源占總發電量比率持續提升，已成為台灣能源轉型重要支柱。

經濟部提到，政府推動再生能源發展同時，也同步將設備回收及循環利用納入整體規劃，透過全生命週期管理，兼顧能源安全、環境保護及產業永續。

修法 再生能源 廢棄物 經濟部

延伸閱讀

廢清法三讀 納管光電板

光電板納回收廢棄物 非法棄置要關7年

廢棄物清理法三讀修正 光電板、風機葉片納入回收

廢棄物清理法三讀 光電板、風機葉片納入回收廢棄物

相關新聞

臺灣企銀支持「企業投資美國融資保證機制」 出資2,500萬美元

近年全球供應鏈加速重組，為協助台灣企業拓展國際版圖，並支持政府深化台美經貿合作戰略，臺灣企銀董事會已於2026年6月10日決議出資2,500萬美元，全力支持國家發展委員會推動「企業投資美國融資保證機制推動方案」。臺灣企銀董事長李嘉祥於6月12日親自出席出資意向書簽訂典禮，期盼為有意前進美國市場的台灣企業提供強勁的資金後盾，展現協助企業全球布局的決心。

台灣經濟成長多空因素交雜 國泰台大揭下半年五大關鍵變數

台灣經濟雖迎來石破天驚的AI奇蹟，但國泰台大團隊指出，展望今年下半年，台灣經濟能否順利達雙位數成長率，將全面受到國際五大關鍵因素的牽制，包括中東局勢推升通膨風險、關稅政策、AI需求延續性、聯準會政策及中國大陸的經濟情勢，將牽動台灣後續出口、投資與金融市場表現。

AI 奇蹟發威！國泰台大團隊石破天驚上調台灣2026經濟成長率至10.1%

國泰金控（2882）與台灣大學產學合作計畫團隊17日發布第2季台灣經濟氣候暨金融情勢展望，大幅上修今年台灣經濟成長率預估至10.1%，較3月預估的5.8%明顯提高，創2010年以來罕見雙位數成長預測，主因「AI奇蹟」背後的投資與出口需求遠超預期，今年第3季台灣的經濟氣候由「朗」轉「晴」，景氣從穩定期進入擴張階段。

4企業擴大投資台灣！汎銓3度加碼 投入15億擴充半導體分析量能

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資台灣，總投資金額逾新台幣24億元。其中，半導體分析服務廠商汎銓科技第3度申請「根留...

廢清法修法納管再生能源設備 經濟部：完善回收機制

立法院昨天三讀修正「廢棄物清理法」部分條文。經濟部表示，樂見環境部推動修法，將既有回收機制納入法制管理，並透過生產者責任...

因應梅雨季 賴總統指示政院穩定市場供需、物價

賴清德總統兼民進黨主席17日於民進黨中執會表示，因應近期梅雨季，行政院相關部會持續關注菜價走勢，必要時啟動相關因應措施，穩定市場供需與物價。此外，本周五起將是端午假期，行政院相關部會也會做好交通疏運規劃與宣導工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。