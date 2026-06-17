普渡大學代表團來訪 鏈結台美半導體產學研合作

美國普渡大學（Purdue University）及普渡研究基金會（Purdue Research Foundation, PRF）代表團17日拜會教育部，雙方就半導體、人工智慧（AI）、高等教育科研合作、人才交流及產學研鏈結等議題交換意見。我國半導體材料業者代表亦與會，並就台美半導體產學研究合作之實務經驗進行交流。

普渡大學為美國重要研究型大學，在工程、先進科技及半導體研究等領域具深厚基礎；PRF則長期推動技術商業化、創新創業及產業合作，具備將學術研發成果連結產業應用之經驗。

此次交流有助台美雙方高教機構推動科研合作、人才交流及技術轉譯之作法，並作為後續拓展台美關鍵科技人才合作之參考。

該校近期與我國半導體材料業者推動合作，方向涵蓋先進半導體材料、製程研發與高效能應用等領域，並規劃結合大學研發能量與產業實務經驗，增加學生參與學術研究及產業訓練之機會。教育部樂見台美高教與產業夥伴透過此類合作，使前瞻研發能量進一步轉化為實務導向之人才培育資源。

教育部次長劉國偉指出，半導體與AI等關鍵科技合作，最終仍回到人才培育。

劉國偉說，台灣具備完整半導體產業生態系，美國的大學則擁有深厚研發、工程教育及創新能量，雙方若能進一步結合共同研究、學生交流、短期研習、技術工作坊及產業實習等多元模式，將有助於培育兼具國際視野、前瞻研發能力與產業實作經驗的新世代關鍵科技人才。

教育部近年在「台美教育倡議」架構下，持續拓展雙方於語言教育、半導體、AI及STEM等重點領域之合作，並於本年5月促成「台美半導體教育聯盟合作意向書」簽署，透過課程合作、移地訓練、工作坊、短期交流及產業實習等多元模式，強化台美關鍵科技人才交流。

未來教育部將持續鼓勵我國大學與美國高教及產業夥伴建立多元合作模式，推動關鍵科技領域之研究交流與實務訓練，協助台美雙方學生接軌國際研發環境與產業應用場域，培育更多具國際競爭力之科技人才。