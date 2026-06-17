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AI、半導體用電激增 資誠：供電韌性成能源轉型關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台灣能源轉型展望研討會講師合影。業者提供
台灣能源轉型展望研討會講師合影。業者提供

AI與半導體帶動用電需求快速攀升，台灣能源轉型也面臨新挑戰。資誠提醒，隨著AI資料中心、半導體擴產及高階電子產業發展，未來除了持續增加電力供給，更須同步強化電網韌性、提升能源效率，並發展儲能、智慧電網及多元低碳能源，以兼顧供電穩定、減碳目標與產業競爭力。

資誠聯合會計師事務所、台灣電力企業聯合會及台灣董事學會17日共同舉辦「新興電力需求關鍵時代 台灣能源轉型展望」研討會。

台灣電力企業聯合會理事長歐嘉瑞表示，半導體與AI已成為台灣經濟成長的重要引擎，但也帶來龐大用電需求。以目前情況來看，半導體相關產業用電量已占全台工業用電超過四成，AI資料中心更使部分地區用電密度快速增加。面對新興用電需求持續成長，台灣必須加速推動電源及電網建設，其中電網強韌化與結構升級更是能源轉型的重要關鍵，目標在於建立低碳、穩定且多元的供電系統。

資誠聯合會計師事務所能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺指出，電力已不只是企業的營運成本，更牽涉投資布局、營運韌性、碳管理及國際競爭力。面對電價波動、綠電取得及供應鏈減碳要求，加上AI資料中心與先進製程帶動用電成長，企業應提前將電力條件納入投資規劃及風險管理，而非等到收到電費帳單後才開始管理用電。企業可透過提升能源效率、建置儲能設備、推動需量管理及導入智慧化系統，降低供電風險並提升經營韌性。

資誠普華綠色科技有限公司董事總經理李宗哲表示，全球正邁向高度電氣化時代，AI資料中心已成為推升全球電力需求的重要力量。台灣近年電力結構逐步由「煤主氣輔」轉向「增氣減煤」，在核能退場、燃煤減量及用電需求同步增加的情況下，如何兼顧供電穩定與減碳目標將成為重要課題。他建議企業透過節能、契約容量管理、負載調控及能源數據治理等方式，主動控管電費與供電風險，並逐步朝全天候無碳電力（24/7 CFE）目標邁進。

台灣電力公司綜合研究所副所長王金墩指出，AI資料中心除了運算設備外，還包括冷卻系統、儲能設備、不斷電系統及自用發電設備等多項設施，不僅用電量大，也對供電穩定度提出更高要求。他建議政府及早建立資料中心選址引導、併網審查、PUE能效標準、儲能備援、差別費率及需量反應等配套措施，並要求大型用戶具備負載預測及彈性調度能力，以降低對區域電網造成的衝擊。

國家原子能科技研究院電機及資控研究所副所長孫士文則表示，未來電力系統除了增加供給，更需要提升區域電網韌性與分散式能源管理能力。隨著大量再生能源併網，電力系統將面臨電壓、頻率及調度等挑戰，必須透過微電網、智慧換流器、儲能系統及AI設備診斷技術，提高再生能源整合能力。他認為，智慧微電網、儲能、AI能源管理，以及新式核能與小型模組化反應器（SMR）等多元低碳能源，未來都可在電力系統中發揮互補作用。

蔡亦臺強調，台灣能源轉型必須同時兼顧供電穩定、能源安全、淨零減碳與產業競爭力。未來唯有透過產官學界持續對話與合作，建立更具韌性且低碳的供電體系，才能支撐AI、半導體及高階製造業的長期發展。

半導體 能源 資誠

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