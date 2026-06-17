葉俊顯：高經濟成長下 物價溫和上漲成常態 今年通膨力守2%

中東局勢與國際油價變化持續牽動全球經濟。國發會主委葉俊顯表示，目前看來，中東衝突對全球經濟的衝擊，已較先前降溫，台灣今年CPI年增率仍有機會控制在2%左右；不過，在經濟持續成長的情況下，物價溫和上漲將逐漸成為常態，民眾不必過度擔憂。

葉俊顯分析，中東戰事進入60天停火期，研判各方都有不得不停火的壓力。以美國而言，下半年將面臨期中選舉；伊朗則因物價持續上漲、民生壓力沉重，在談判過程中最關心的就是資金解凍問題，希望美方釋放約250億美元資產，以挹注國內經濟活動。因此整體趨勢來看，中東情勢應朝緩和方向發展。

日前主計總處公布今年5月消費者物價指數（CPI）年增率約2.2%，隨著近期國際油價回跌，外界也關注是否有助舒緩通膨。葉俊顯指出，行政院近年在穩定物價方面採取源頭管理策略，對於輸入型通膨的抑制效果相對明顯。若未從源頭控制成本上漲，後續恐產生乘數效果，屆時即使投入更多資源，也未必能有效壓抑物價。因此若中東情勢告一段落，相關穩定物價機制可望恢復原有運作。

葉俊顯表示，去年CPI基期相對較低，因此今年4、5月物價漲幅看起來較高。展望下半年，台灣經濟表現仍相當穩健，在景氣擴張階段，物價溫和上漲其實屬於正常現象，今年CPI年增率控制在2%左右仍是合理目標。即使CPI年增率略高於2%，也不必過度憂慮，在經濟維持高成長情況下，民眾未來將逐漸習慣，物價溫和上漲是常態，關鍵在於薪資成長能否跟上物價變化，讓民眾實質所得同步提升。

葉俊顯說明，目前半導體供應鏈帶動的薪資成長，已逐步反映在部分批發零售及相關產業；而台灣中小微企業占整體企業約98.9%，其中微型企業又占約八成，未來政府將持續研議相關政策，協助中小微企業升級轉型，希望進一步將半導體供應鏈的利得，擴散至服務業及中小微企業，讓全民共享經濟成果。