葉俊顯：出口創高、消費回溫 台灣經濟成長率衝10%「有機會」

AI浪潮持續推升出口表現，各大機構頻頻上修台灣經濟成長率。國發會主委葉俊顯17日表示，今年經濟表現明顯優於年初預期，若下半年出口在高基期下仍能維持成長，加上傳產與消費回溫，全年經濟成長率挑戰10%以上「當然有機會」。

國發會今年2月預估今年經濟成長率為4.56%。葉俊顯指出，當時的預估其實偏保守，主要是因為四大雲端服務供應商（CSP）資本支出規模仍停留在6,000億美元左右，但目前已有顯著成長，從近期數據來看，許多支撐經濟成長的因素持續發酵。

在出口方面，葉俊顯表示，去年上半年雖一度受到關稅戰影響而趨緩，但隨後出現轉單效應，加上去年下半年AI需求快速升溫，帶動出口一路攀升至今，依據台積電等業者看法，明年產業景氣仍相當不錯。

葉俊顯認為，更值得關注的是，今年AI應用發展速度超乎市場預期，已逐步從雲端運算擴展至終端裝置，包括PC，並陸續推進至手機、筆電等產品。未來若進一步擴大至自駕車、機器人等領域，對高效能運算與算力的需求將更加龐大，也將持續帶動台灣半導體及供應鏈發展。

除了出口之外，葉俊顯表示，今年經濟成長與去年最大的不同，在於消費也成為支撐經濟的重要動能，由於去年消費基期偏低，今年可望出現較明顯的成長與改善，加上去年表現疲弱的汽車及汽車零組件等傳統產業，今年也有望回溫。

傳統產業正出現改善跡象。葉俊顯指出，近期美國301調查與非232條款獲得優惠稅率，對台灣部分傳產相對有利，例如航太產業相較競爭對手更具優勢，汽車零組件業者也有機會受惠於中國轉單效應。近期與傳產業者交流時，業者普遍認為景氣正逐步改善。

葉俊顯指出，主計總處預估今年經濟成長率為9.64%，台綜院近期也將全年經濟成長率上修至9.33%，都反映外界對台灣經濟前景轉趨樂觀。雖然下半年出口面臨高基期挑戰，但若仍能維持正成長，並在既有基礎上持續向上堆疊，全年經濟成長率突破10%，「當然有機會發生」。