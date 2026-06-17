快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

中華郵政借3000億元給台電救火？董座：轉銀行定存非直接借

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院交通委員會17日審查115年度中華郵政營業預算，會中針對台電因累計虧損逾3,600億元，由經濟部協調八大公股銀行辦理3,000億元專案融資、並規劃運用中華郵政轉存款支應一案，立委提出多項質疑。中華郵政董事長王國材強調，中華郵政並非直接借款給台電，而是將資金轉定存於八大行庫，屬正常資金運用，與台電之間並無債權債務關係。

外傳台電將從8家公股銀行取得3,000億元專案貸款，以紓緩電價凍漲造成的財務壓力，貸款年限3年、利率約1.85%，資金來源比照先前中油專案融資模式，由中華郵政提供轉存款支應。

國民黨立委洪孟楷指出，中華郵政年營業收入約1,700多億元，如今卻傳出將支援台電3,000億元，規模超過全年營收近兩倍，但相關計畫並未出現在中華郵政預算書中，質疑資金來源是否來自民眾存放於郵局的存款與保險資金。

洪孟楷表示，台電虧損源自能源政策問題，若未改善經營體質，未來恐持續虧損，屆時該如何還款？他認為中華郵政應對外說明清楚，是否借錢給台電、如何借錢、利息如何計算、台電何時須還款，若這些問題都未說明清楚，「突然搬錢借台電」，民眾與存款戶將無法接受；他也主張，若要進行融資，這筆資金應經立法院交通委員會審議。

國民黨立委魯明哲則詢問，若台電未來無法履行借款義務，中華郵政是否須承擔相關責任。

對此，王國材說明，中華郵政依「郵政儲金匯兌法」第18條辦理資金運用，目前儲匯資金約7.6兆元、壽險資金約1兆元，資金運用途徑包括投資公債、金融商品，以及辦理銀行定存業務等，目前轉存各銀行的定存規模約1兆元。

王國材表示，此次規畫是由中華郵政在3,000億元額度內，將部分資金轉存至八大公股銀行，再由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，角色與一般定存戶無異，並非直接借款給台電。

他舉例，去年政府推動新青安房貸時，中華郵政同樣透過類似模式提供約200億元轉存款，由銀行運用相關資金辦理房貸業務；他強調，此次並非特殊案例，而是既有資金調度模式的延伸運用，目前轉存規模約1兆元，3,000億元專案融資仍屬既有資金運用範圍。

王國材重申，中華郵政與台電之間並無借貸關係，也沒有債權債務關係；未來融資貸款、利息計算及履約責任，均屬銀行與台電之間的法律關係，中華郵政僅為資金轉存者，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

他也說明，中華郵政資金運用有多種途徑，包括轉銀行定存收取利息等，並非直接借錢給任何一家企業單位，過去轉定存規模即約1兆元，此次運用模式與既往並無不同。

中華郵政 台電 王國材

延伸閱讀

台電獲3千億專案貸款 經長：因應能源採購短期融通

台電減壓 傳融資3,000億

路透：台電將從八大公股銀行3,000億專案貸款 條件比照中油

龔明鑫：台電3,000億元貸款屬周轉融資 非結構性財務需求

相關新聞

中華郵政借3000億元給台電救火？董座：轉銀行定存非直接借

立法院交通委員會17日審查115年度中華郵政營業預算，會中針對台電因累計虧損逾3,600億元，由經濟部協調八大公股銀行辦理3,000億元專案融資、並規劃運用中華郵政轉存款支應一案，立委提出多項質疑。中華郵政董事長王國材強調，中華郵政並非直接借款給台電，而是將資金轉定存於八大行庫，屬正常資金運用，與台電之間並無債權債務關係。

影／央行是否升息？林伯豐：考慮企業負擔維持現狀最好

三三會2026年度六月份例會，會中邀請宏碁公司董事⾧暨執行⾧陳俊聖以「從全球化到國際化」為題專題演講。三三會理事長林伯豐致詞時，對台灣正面臨嚴峻的少子化危機，提出五項建議，首先是設立專項基金、第二：企業設置職場托育中心、第三：建立區域共享托育中心、第四：發展彈性工作制度配套，最後是育兒政策與住宅政策結合。同時也呼籲加速核二、核三的重啟及發展綠電。

林伯豐提少子化對策六建言 籲政府設立科學園區「區域共享公托」

三三會今日舉行6月例會，理事長林伯豐今日針對國家育兒政策提出六大建言，包括「設立專項基金」、在科學園區等區域「建立區域共享托育中心」、「發展彈性工作制度配套」等，林伯豐指出，企業支持政府的這項政策，但希望能成本共同負擔與制度合作，才能兼顧提高生育率與維持企業競爭力。

費半重挫拖累台股開低 法人：大軍未動糧草先行 月底挑戰五萬點

美股四大指數16日跌多漲少，以費半指數下跌5.7%最重。也拖累台股17日開低，盤中最低下跌649點至45,159點，不過隨後跌幅明顯收斂。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,350元。

台股回檔修正 法人：短線震盪區間39,500點至46,500點

台股17日震盪拉回，截至午盤12點整，盤中最低暫達45,159點，持續於平盤下45500點附近震盪。法人建議，短線操作可將紅K低點或月線作為防守據點，後續留意成交量能、法人動向以及日本銀行（BoJ）政策升息效應，短線預計落在39,500點至46,500點間震盪。

龔明鑫：台電3,000億元貸款屬周轉融資 非結構性財務需求

外傳台電向八家公股銀行協商3,000億元專案貸款，經濟部長龔明鑫17日表示，台電肩負供電無虞、照顧民生及降低污染等任務，長期以來民生電價低於發電成本，加上近年歷經新冠疫情、俄烏戰爭及中東地緣政治衝突等因素，確實累積部分虧損。不過，此次貸款主要是因應能源採購所需的短期資金調度，屬於業務上的周轉性融資需求，並非結構性的財務問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。