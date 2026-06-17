中華郵政借3000億元給台電救火？董座：轉銀行定存非直接借

立法院交通委員會17日審查115年度中華郵政營業預算，會中針對台電因累計虧損逾3,600億元，由經濟部協調八大公股銀行辦理3,000億元專案融資、並規劃運用中華郵政轉存款支應一案，立委提出多項質疑。中華郵政董事長王國材強調，中華郵政並非直接借款給台電，而是將資金轉定存於八大行庫，屬正常資金運用，與台電之間並無債權債務關係。

外傳台電將從8家公股銀行取得3,000億元專案貸款，以紓緩電價凍漲造成的財務壓力，貸款年限3年、利率約1.85%，資金來源比照先前中油專案融資模式，由中華郵政提供轉存款支應。

國民黨立委洪孟楷指出，中華郵政年營業收入約1,700多億元，如今卻傳出將支援台電3,000億元，規模超過全年營收近兩倍，但相關計畫並未出現在中華郵政預算書中，質疑資金來源是否來自民眾存放於郵局的存款與保險資金。

洪孟楷表示，台電虧損源自能源政策問題，若未改善經營體質，未來恐持續虧損，屆時該如何還款？他認為中華郵政應對外說明清楚，是否借錢給台電、如何借錢、利息如何計算、台電何時須還款，若這些問題都未說明清楚，「突然搬錢借台電」，民眾與存款戶將無法接受；他也主張，若要進行融資，這筆資金應經立法院交通委員會審議。

國民黨立委魯明哲則詢問，若台電未來無法履行借款義務，中華郵政是否須承擔相關責任。

對此，王國材說明，中華郵政依「郵政儲金匯兌法」第18條辦理資金運用，目前儲匯資金約7.6兆元、壽險資金約1兆元，資金運用途徑包括投資公債、金融商品，以及辦理銀行定存業務等，目前轉存各銀行的定存規模約1兆元。

王國材表示，此次規畫是由中華郵政在3,000億元額度內，將部分資金轉存至八大公股銀行，再由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，角色與一般定存戶無異，並非直接借款給台電。

他舉例，去年政府推動新青安房貸時，中華郵政同樣透過類似模式提供約200億元轉存款，由銀行運用相關資金辦理房貸業務；他強調，此次並非特殊案例，而是既有資金調度模式的延伸運用，目前轉存規模約1兆元，3,000億元專案融資仍屬既有資金運用範圍。

王國材重申，中華郵政與台電之間並無借貸關係，也沒有債權債務關係；未來融資貸款、利息計算及履約責任，均屬銀行與台電之間的法律關係，中華郵政僅為資金轉存者，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

他也說明，中華郵政資金運用有多種途徑，包括轉銀行定存收取利息等，並非直接借錢給任何一家企業單位，過去轉定存規模即約1兆元，此次運用模式與既往並無不同。