影／央行是否升息？林伯豐：考慮企業負擔維持現狀最好

三三會2026年度六月份例會，會中邀請宏碁公司董事⾧暨執行⾧陳俊聖以「從全球化到國際化」為題專題演講。三三會理事長林伯豐致詞時，對台灣正面臨嚴峻的少子化危機，提出五項建議，首先是設立專項基金、第二：企業設置職場托育中心、第三：建立區域共享托育中心、第四：發展彈性工作制度配套，最後是育兒政策與住宅政策結合。同時也呼籲加速核二、核三的重啟及發展綠電。

林伯豐會前受訪時，就5月通膨升破2%； 明天央行將舉行第二季的理監事會，央行是否採預防性升息，工商界又如何看待一事，林伯豐表示通膨的顧慮是現在全球都在，是必須要有對應政策。央行是要升息或降息，應跟國外其它國家的央行來配合。台灣的外匯存底有剩，除了要以國家利益為優先以外，還要考慮到企業負擔，所以應該維持現狀最好。

而對今年全年經濟成長率，有人喊到10%以上。林伯豐表示，AI現在的成長是超過10%，是兩三年內還會繼續。但一般的傳統產業，目前還是很辛苦的。林伯豐呼籲政府對傳統產業的政策，要讓它在兩三年內能夠繼續存在、繼續能夠順利營運，還有發展機會，如果政府讓傳統產業這兩三年經營太困難或歇業的話，那對台灣是一個警訊，必須要注意改善。

林伯豐進一步指出，政府雖有提出資金協助傳統產業，但是實際獲利的還是特定產業，這部分應該跟與工業總會、商業總會、工商協進會，三三會在內共同來協商，來看產業的需求在哪裡，政府的政策來配合，這樣是最妥當的方法。

三三會2026年度六月份例會，理事長林伯豐（右）邀請宏碁公司董事⾧暨執行⾧陳俊聖（左）以「從全球化到國際化」為題專題演講。記者黃義書／攝影