林伯豐：台灣外匯存底充足 央行應維持利率現狀

全球面臨通貨膨脹壓力，歐洲與日本央行已宣布升息1碼（0.25個百分點）。三三會理事長林伯豐今天說，任何利率決策都應兼顧與主要國家央行的協調，並衡量國家利益與企業承受能力；台灣外匯存底充足，若貿然升息恐加重企業負擔，應該維持現狀。

林伯豐今天出席三三會6月例會受訪指出，人工智慧（AI）產業推升出口表現亮眼，預期未來2至3年仍將高速成長，但成果未能擴及所有產業，傳統產業經營依然艱困。

他呼籲政府應採取有效措施，協助傳統產業在未來數年持續生存與順利營運，否則若出現倒閉潮，將成為台灣經濟重大警訊。

林伯豐強調，政府目前推動的協助方案多由特定產業受益，為提升政策效果，政府應與工業總會、商業總會、工商協進會及三三會等主要商會協商，深入掌握各產業的實際需求，讓政策能夠精準配合。

被問及近期台股再創新高，林伯豐認為，股市資金過熱屬短期現象，並非長期趨勢，全球股市波動也與國際局勢例如戰爭相關。若戰爭疑慮延續，不宜過度樂觀，應以穩健態度面對股市發展。