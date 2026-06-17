林伯豐提少子化對策六建言 籲政府設立科學園區「區域共享公托」

三三會今日舉行6月例會，理事長林伯豐今日針對國家育兒政策提出六大建言，包括「設立專項基金」、在科學園區等區域「建立區域共享托育中心」、「發展彈性工作制度配套」等，林伯豐指出，企業支持政府的這項政策，但希望能成本共同負擔與制度合作，才能兼顧提高生育率與維持企業競爭力。

林伯豐表示，台灣正面臨嚴峻的少子化危機，根據內政部統計，截至今年5月底，台灣總人口數已經連續29個月負成長，在全球排名為最低的國家之一。

為了因應少子化以及減輕育兒負擔，政府在5月27日提出了「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」等18項相關因應政策。為此，林伯豐今天也提出六大建議，來反映產業界心聲，包括：第一，設立專項基金，員工育嬰留停期間，補助企業部分代理人力成本，包括：替代人力薪資補助、人員訓練補助、人力媒合服務。

二、企業設置職場托育中心，提供育兒津貼及彈性工時，可享營所稅抵減、投資抵減、企業社會責任加分。

三、建立區域共享托育中心，可在科學園區、工業區、商業園區設立公共托育中心，由多家企業共同使用，這比要求每家公司獨立設置更有效率。

四、發展彈性工作制度配套，協助企業推動遠距工作、混合辦公、彈性工時，並提供數位工具補助、管理訓練課程，降低育兒員工離職率。

五、育兒政策與住宅政策結合，育兒家庭社會住宅優先配額，青年家庭房貸支持，租屋補助整合育兒補助，從根本提升生育意願。

六、政府在制定育兒政策，應邀請中小企業代表、產業公協會、雇主團體參與討論，把企業視為合作夥伴，共同推動與落實。