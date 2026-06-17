深化台歐盟職安衛合作 攜手因應氣候變遷、勞動轉型

為持續深化台灣與歐盟在勞動權益及職業安全衛生領域的實質合作，勞動部長洪申翰於當地時間6月15日親自率領職業安全衛生署團隊，赴西班牙畢爾包拜會「歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA）」，並與EU-OSHA局長William COCKBURN共同主持「第五屆台歐盟職業安全衛生合作會議」。

此次會議由雙方首長共同主持，展現台灣對國際職安衛合作的高度重視，也為台歐實質合作開啟新的里程碑。會議聚焦全球職場共同面臨的兩項重要議題：「氣候變遷對職業安全衛生的影響」及「職業事故與健康問題後之復健與重返工作整合性架構」。

雙方代表透過深入交流與經驗分享，達成多項具體共識，展現共同打造安全、健康工作環境的決心。

洪申翰致詞指出，EU-OSHA是勞動部在職安衛領域的最重要夥伴之一，台灣勞動部從與EU-OSHA的對話機制及合作關係獲得莫大政策啟發，台歐盟職業安全衛生合作會議迄今已辦理四屆，交流議題廣泛，包含平台經濟工作者保護、數位化、職場心理社風險及腦心血管疾病等。

洪申翰提到，未來則將聚焦於氣候變遷及數位轉型等新興議題，盼台歐盟雙方持續透過深度對話互相學習，共同研議因應新興風險的職安衛政策，實質提升勞工福祉。

在「氣候變遷與職場健康」議題方面，台灣分享高氣溫戶外作業熱危害預防規範、專案檢查及多元宣導策略，並運用「數位行動資訊網」等科技工具，協助事業單位落實熱危害預防管理。

EU-OSHA則介紹有關氣候變遷引起職安衛風險的種類、高風險行業與職務、特定弱勢群體及個人脆弱因素等，並提供OiRA工具協助中小企業實施風險評估，熱危害預防關鍵行動及歐盟未來關注重點。