無人機產業再鬆綁 政院研議單一窗口整合檢驗程序

行政院副院長鄭麗君日前召開「無人載具產業發展及管理機制專案會議」時提到，目前無人機產品上市前須向不同部會申請完成飛航安全、登錄及註冊、低功率射頻、資訊安全、商品安全等多項檢驗程序，為精進程序已責請相關部會研議針對2~25公斤無人機，建立檢驗程序整合機制，朝單一窗口及流程簡化方向精進。

另外，針對部分國內量能不足之無人機零組件，請相關部會積極協助開發並支持量產，逐步達成全非紅供應鏈目標。

鄭麗君指出，我國無人機產值由2024年的50億元成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍，其中整機外銷金額由2024年的1.4億元成長至2025年的29.5億元，成長值達21倍，而今年第一季整機外銷金額更超過去年一整年總額。

同時，社會各界皆肯認無人機產業的重要性，各國也紛紛前來洽談無人機合作，且最近內政部消防署使用無人機達成艱難的救災任務，在在顯示積極發展無人機除了可強化國防自主外，還能增進搜救與防災輔助、國土監測、農業、醫療、教育等多元用途，具備滿足內需及拓展外銷的未來性。

鄭麗君提到，自2024年8月行政院啟動「無人載具產業發展及管理機制專案會議」之統籌機制以來，為促進民用與商用無人載具發展，偕同陳金德政委、季連成政委持續召開多次會議。2025年1月的專案會議即已確立「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，依「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落生態系」、「訂定使用規範及推動資安檢測」、「提升全社會防衛韌性」等5大策略，朝2027年落實全非紅供應鏈目標推動。

行政院卓院長已於2025年10月核定6年總投入金額為442億元之「無人載具產業發展統籌型計畫」，以系統性策略引導技術創新與供應鏈自主，盼打造臺灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

鄭麗君表示，在優化法規環境方面，各部會已完成多項法制基礎重要工作，包括交通部2024年12月修正發布「遙控無人機管理規則」、數位發展部訂定「遙控無人機資安檢測規範」；2025年交通部、海洋委員會完成「水面及水下無人載具特定測試水域安全管理規範」及「辦理水面╱水下無人載具海域測試活動空間使用指引」；2026年行政院公共工程委員會訂頒「遙控無人機採購作業指引」，數位發展部、交通部訂頒「無人機反制系統資安檢測規範」，以及行政院訂頒「無人機財產管理作業規定」。

另預計將於今年7月前完成交通部「水面及水下無人載具一般性安全管理規範」，以及今年底前由交通部提出「船舶法」修正案、海洋委員會提出「海域空間使用管理法」報行政院審議。

鄭麗君指出，行政院自2025年8月起，已於「政府資料開放平臺」公開並定期更新無人機資安檢測合格清單，並已優化「遙控無人機管理資訊系統」之申請介面及簡化流程，也已完成盤點18處中小型及2處大型無人機測試場域，以及工研院南院區六甲烏山頭水庫之專屬測試空域；另已建置14處水域測試場域，並刻正辦理部分外海測試場域之劃設，以完善無人載具測試場域之建置。鄭副院長於6月12日會中，進一步決定未來將由交通部統籌提出「無人載具測試場域推動計畫」，加速整合測試場域之整備及管理。

鄭麗君長進一步表示，在推動資安檢測與國際接軌方面也有所進展，我國已建構資安檢測規範，自2025年12月起公開販售無人機應取得資安檢測合格報告。數位發展部與交通部另於2026年4月30日修正「遙控無人機資安檢測規範」，正式採用國家標準，對應歐盟規範，並同步採認美國Green UAS認證，同時亦納入同規格、同架構系列產品檢測機制，避免重複測試，大幅簡化業者送測流程，降低檢測成本。

此外，工研院已於今年1月與美國無人機產業協會AUVSI簽署合作協議，成為美國授權之第三方認可評鑑機構，並已於6月4日正式啟動評鑑機構運作，使臺灣成為美國境外第一個Green UAS認可評鑑據點。未來國內業者可直接在臺灣完成Green UAS相關資安驗證與評鑑程序，有效縮短產品進入國際市場時程並降低驗證成本。

鄭麗君進一步指出，目前無人機產品上市前須向不同部會申請完成飛航安全、登錄及註冊、低功率射頻、資訊安全、商品安全等多項檢驗程序，雖然各機關已陸續簡化檢驗方式，避免重複資安測試，促進飛航檢驗模組化，但仍應持續檢討精進。對此，鄭麗君已指示相關部會研議針對2~25公斤無人機，就飛航安全、低功率射頻、資訊安全三項，建立檢驗程序整合機制，朝單一窗口及流程簡化方向精進，將整體行政作業時程縮減至合理範圍。

鄭麗君表示，行政院訂於2027年達成全非紅供應鏈目標，公務機關使用之無人機應優先加速朝非紅化方向推動，並落實相關採購管理機制。行政院公共工程委員已於2026年1月7日訂定發布「遙控無人機採購作業指引」，包含各機關辦理採購契約明定禁止中港澳資廠商參與採購，執行團隊成員不得為中港澳籍人士等規定。同時，針對部分國內量能不足之無人機零組件，請相關部會積極協助開發並支持量產，逐步達成全非紅供應鏈目標。此外，為因應無人機技術快速進展，採購指引中亦納入技術迭代之機制。

賴總統6月9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時，特別指示行政院應全面檢討及鬆綁法規限制，以創造對無人機發展的有利環境。鄭副院長表示，面對全球無人載具產業快速成長與供應鏈重組趨勢，行政院除持續擴大無人機之多元用途及產業產值、致力推動臺灣成為全球民主供應鏈關鍵夥伴之外，未來也將結合次世代通訊、AI等關鍵創新應用，持續滾動修正相關政策，促進國內無人機產業蓬勃發展。

鄭麗君強調，115年度中央政府總預算已就無人載具關鍵技術、資安檢測、法規制度建構、測試環境完善及產業鏈升級等面向進行整體規劃，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，協助我國在半導體產業之外，繼續打造下一個關鍵戰略產業。期盼立法院儘速完成115年度政府總預算之審查，讓我們以更壯大的臺灣走向國際。